Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : Kakunodate et les berges du fleuve Hinokai (Akita)

La ville de Kakunodate est appelée « le petit Kyoto du Tôhoku » pour son atmosphère traditionnelle qui a été précieusment conservée. À admirer à tout prix : les cerisiers pleureurs des anciennes résidences des samouraïs (bukeyashiki) et le splendide paysage fleuri le long des berges du fleuve Hinokai. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

