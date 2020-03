Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le parc Mitsuike (Kanagawa)

Le parc Mitsuike, dans la ville de Yokohama, est une parcelle de verdure luxuriante avec trois jolis étangs offrant plus de 70 variétés de cerisiers différents, permettant donc de les admirer pendant une très longue période. Le lieu dispose aussi de nombreux espaces d’activités comme des courts de tennis. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour admirer les cerisiers par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

