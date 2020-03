Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon: le parc de Tsuruma (Aichi)

Le parc de Tsuruma a été créé en 1909 en tant que premier parc public de la ville de Nagoya. Le meilleur moment pour la contemplation des cerisiers est de fin mars à début avril, lorsque les 750 arbres cerisiers fleurissent en même temps. La parc comprend aussi une bibliothèque et d'autres bâtiments historiques. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

