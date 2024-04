Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le temple Ninna-ji (Kyoto)

Voyage à travers les cerisiers du Japon

Visiterle Japon

Édifié en 888 et inscrit au patrimoine mondial, le temple Ninna-ji présente une variété unique de cerisiers appelée omuro-zakura. La particularité de ces arbres est leur petite taille, pratique pour admirer les fleurs de près, ainsi que leur floraison tardive, vers la mi-avril. Le site est ainsi connu comme l’un des seuls endroits à Kyoto où on peut encore voir des cerisiers en fleur à cette période.

Le temple Ninna-ji abrite de nombreux bâtiments historiques, dont le pavillon principal (Kondô, désigné trésor national) et d’autres biens culturels importants tels que la pagode et les pavillons Miei-dô et Kannon-dô. Les cerisiers omuro-zakura ont été plantés à l’époque de la construction de ces structures.

Le temple Ninna-ji

Adresse : 33 Omuro-ôuchi, Ukyô-ku, Kyoto

Nombre d’arbres : 550 (dont 220 omuro-zakura)

Floraison : début avril pour les variétés classiques, et mi-avril pour les omuro (en 2024, entre le 12 et 16 avril environ)

Variétés : omuro-zakura, somei yoshino, shidare-zakura

Horaires : 8 h 00 à 17 h 00 pendant la floraison, 9 h 00 à 17 h 00 entre mars et novembre, 9 h 00 à 16 h 30 entre décembre et février

Tarif : 500 yens pendant la floraison, 800 yens autrement

(Photo de titre avec l’aimable autorisation du temple Ninna-ji)