Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : les ruines du château de Tottori (Tottori)

Visiterle Japon

Au pied du mont Kyûshô, sur lequel s’érigeait autrefois le château de Tottori, s’étend un parc avec quelque 240 cerisiers plantés le long des douves. La floraison est visible de la fin mars au début avril, et le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский