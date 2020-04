Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le parc Seibu (Tokushima)

Le parc Seibu est construit sur le site d’un ancien cimetière militaire, connu depuis longtemps pour ses belles fleurs de cerisiers et ses azalées. Les travaux ont commencé en 1986 pour en faire un parc dédié à ces splendides arbres. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).