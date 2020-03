Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le parc de Nishi (Fukuoka)

Voyage à travers les cerisiers du Japon

L'aménagement paysager du parc de Nishi a commencé en 1885, et avec la plantation de nombreux arbres, dont 1 300 cerisiers, une oasis verdoyante pour les résidents locaux s'est matérialisée au milieu de la métropole urbaine. Au printemps, le parc est envahi par des amoureux de la floraison, et nombre d’entre eux viennent le soir pour profiter des cerisiers illuminés (yozakura).

Le parc de Nishi se trouve sur un terrain vallonné et possède un observatoire qui surplombe la ville de Fukuoka et la baie de Hakata. Le sanctuaire Terumo, situé au sein du parc, est dédié au seigneur Kuroda Kanbei, qui a édifié un château et établi un domaine à Fukuoka à partir du début du XVIIe siècle, ainsi qu’à son fils Nagamasa.

(Note : les illuminations des cerisiers 2020 du parc de Nishi sont annulées par précaution face à l’épidémie actuelle de coronavirus. Le parc reste cependant libre d’accès.)

Le parc de Nishi (Fukuoka)

Adresse : Nishi kôen, Chûô-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken

Nombre d'arbres : 1 300

Floraison : de fin mars à début avril.

Variétés : somei yoshino, yôkô-zakura

Horaires : ouvert 24 heures sur 24.

Admission : gratuite.

(Photo de titre : © Parc de Nishi)