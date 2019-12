Le Manga Art Hotel, une insomnie assurée dans le quartier des livres, à Tokyo

Les endroits à visiter à tout prix !

Récemment, de plus en plus d’hébergements aux services uniques ouvrent un peu partout dans Tokyo. Voici l’un des plus insolites : le Manga Art Hotel, un établissement de type « capsule » qui propose des mangas exceptionnels en lecture libre pendant toute la nuit... Il est ouvert depuis février 2019 dans le quartier des livres de la capitale.

À proximité de ce qu’on appelait dans le temps le « quartier latin » de Tokyo, la ville étudiante d’Ochanomizu, Jimbôchô est le plus grand quartier de libraires d’occasion de Tokyo. La ville au charme urbain rétro est également parsemée de cafés à l’ancienne. Dans une ruelle calme en retrait de la grande artère, un immeuble de verre hyper moderne ne peut manquer d’attirer votre regard. Le Manga Art Hotel, Tokyo se trouve ici, à l’intérieur du complexe Kanda Terrasse.

Prenez l’ascenseur jusqu’au 4e étage. Vous découvrez un élégant espace blanc uni. Si vous vous attendiez à l’atmosphère renfermée des « manga cafés » classiques, alors le goût artistique, le sentiment d’ouverture et de sophistication va vous surprendre.

Sur 360°, où que vous regardiez, les mangas sont partout. Plus de 5 000 titres au total. Ils sont tous disponibles en lecture libre, et si l’un d’eux vous plaît plus que les autres, vous pouvez l’acheter sur place.

Comme le suggère le nom de l’hôtel, la collection privilégie les titres à tendance artistique. Le personnel chargé de la sélection des titres est composé de lecteurs compulsifs de mangas, de vrais connaisseurs. Le choix est très large, des séries les plus célèbres jusqu’aux tendances de niches.

Chaque série est accompagnée d’une présentation et d’un commentaire de l’hôtel. Ainsi, même si vous ne connaissiez pas ce titre, vous pouvez l’emprunter en confiance.

Mais un hôtel, c’est aussi un endroit pour loger et se reposer. Au détour d’un couloir, entre les rayons de mangas, soudain, vous tombez sur une petite chambre de type « capsule », comme une grotte. L’hôtel comporte 35 chambres au total : 19 à l’étage des hommes (au 4e), 16 à l’étage des femmes (au 5e). Certaines sont des chambres à mezzanine, cachées au-dessus des étagères de mangas, accessibles par une échelle.

Les capsules, entièrement blanches, comportent uniquement un futon, un coffre-fort individuel, et quelques cintres. La simplicité laisse toute sa priorité à la lecture. Vous choisissez quelques mangas à votre goût, vous vous installez, vous tirez le rideau, vous vous allongez confortablement et vous êtes en immersion complète dans votre espace sacré personnel, rien que vous et vos mangas. Et même si vous êtes grand, vous ne serez pas coincé.

Au fond, une terrasse spacieuse et verte, pour prendre l’air tout en bouquinant.

Jetons un coup d’œil sur les toilettes et les salles de bains, c’est toujours important dans un hôtel.

L’hôtel est pourvu de deux salles de douches et de nombreux lavabos.

L’étage hommes et l’étage femmes étant séparés, une femme seule peut séjourner à l’hôtel en toute tranquillité.

MANGA ART HOTEL

Adresse : LANDPOOL KANDA TERRACE 4F • 5F 1-14-13 Kanda Nishikichô, Chiyoda-ku, Tokyo

Horaires : Check-in de 15 h 00 à 00 h 00, Check-out de 5 h 00 à 11 h 00

Accès : station Jimbôcho, sortie A9 (ligne de métro Hanzomon, 7 minute à pied), ou station Shin-ochanomizu, sortie B7 (ligne de métro Chiyoda, 1 minute à pied), ou station Awaji-chô, sortie B7 (ligne de métro Marunouchi, 1 minute à pied), ou station Ogawa-chô, sortie B7 (ligne Toei Shinjuku, 1 minute à pied)

Site officiel : https://mangaarthotel.com/index-en.html

(D’après un article de « TV Tokyo Plus » publié le 30 août 2019, édité par Nippon.com)

https://www.tv-tokyo.co.jp/plus/

[© TV TOKYO Corporation All rights reserved.]