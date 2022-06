Cinq vues de nuit à contempler à tout prix au Japon

Une autre des trois plus belles vues nocturnes au Japon se trouve à Sapporo. Depuis le pont d’observation, accessible par téléphérique, au sommet du mont Moiwa, à 531 mètres du sol, vous aurez une vue imprenable sur la ville. Regardez en bas et vous verrez les vastes étendues de la grande frontière nord du Japon.

Avec Sapporo et Kita-Kyûshû, la vue nocturne sur Nagasaki a été choisie comme l’une des trois plus belles du Japon en 2018. La topologie de la ville confère à ce paysage une beauté unique, et celui à admirer depuis le mont Inasa est connue sous le nom de « vue nocturne à 10 millions de dollars ». Au sommet de la montagne haute de 333 mètres, accessible par téléphérique, se trouve un pont d’observation vitré. Il offre une vue panoramique, avec le pont Megami illuminé et les rues et les différents édifices de la ville sous vos pieds.

La terrasse sur le toit du terminal de passagers est ouverte 24 heures sur 24, 365 jours par an. Elle offre un panorama à 360 degrés du port de Yokohama, d’où vous pourrez admirer le Bay Bridge, l’entrepôt de briques rouges Akarenga et le parc d’attractions Cosmo World.

Marumaru Motoo, le plus grand connaisseur de paysages de nuits du Japon, dresse pour nous la liste de ses cinq panoramas nocturnes favoris. Le changement des saisons et de la météo tout au long de l’année sont bien sûr à prendre en compte.

Le mont Fuji dans le ciel nocturne



(Avec l’aimable autorisation du secrétariat Yakei-Isan)

Le plateau de Nihondaira (Shizuoka, préfecture de Shizuoka)

Haute de 307 mètres, la colline Nihondaira est située près de la côte de la baie de Suruga. Sur cette colline, vous aurez une vue à 360 degrés sur le mont Fuji au loin, le port de Shimizu en contrebas, la péninsule d’Izu et les Alpes japonaises du Sud. L’installation Nihondaira Dream Terrace, qui a ouvert en novembre 2018, est justement prévue à cet effet.

« Cet endroit est inscrit sur la liste du patrimoine des vues nocturnes du Japon. L’attraction principale est la vue hivernale du mont Fuji la nuit, particulièrement recommandée pendant la pleine lune. Le spectacle de la montagne enneigée, baignée par la lueur du clair de lune s’élevant dans le ciel nocturne, est absolument divin. »

Le conseil du professeur Motoo

« Devant le mont Fuji, on contemple toute une palette de couleurs : les lumières orange du quai de la gare, celles de la ville et celles de la grande roue, donnant à la scène nocturne l’aspect d’une carte postale typique du Japon. »

Admirer les lumières de la nuit depuis une source thermale



(Avec l’aimable autorisation du secrétariat Yakei-Isan)

La source chaude Mitama (Ichikawamisato, préfecture de Yamanashi)

Située au sommet d’une colline de haute 370 mètres, cette source chaude naturelle (onsen) gérée par le village offre une vue imprenable sur le bassin de Kôfu, les Alpes du Sud et la chaîne de montagnes Yatsugatake. Ce paysage change au gré des saisons ; le vert vif du printemps, la couleur orangée des feuillages en automne et le blanc de la neige en hiver.

« Ce site a également été inscrit sur la liste du patrimoine des vues nocturnes du Japon. Les visiteurs peuvent admirer une vue à 360 degrés tout en se prélassant dans une source chaude. Ressentir l’atmosphère de ce sublime panorama jusqu’au plus profond de soi tout en se prélassant dans une eau douce et chaleureuse est le summum de la relaxation et de la détente. »

Le conseil du professeur Motoo

« Le coucher de soleil et ses couleurs orangées à l’horizon sont un paysage absolument magnifique. Le complexe de source thermale propose également des repas pour agrémenter votre séjour sur place et rester admirer plus longuement le spectacle. »

Les petits trucs pour profiter au maximum des paysages nocturnes

Voici quelques points à avoir à l’esprit pour apprécier au mieux les paysages nocturnes et garantir des photos réussies.

Pour les apprécier au mieux

« Si vous gardez à l’esprit qu’un paysage de nuit idéal doit être composé d’un tiers de lumière et de deux tiers de ciel, vous ressentirez davantage sa beauté. S’il y a trop de lumière au contraire, cela peut fatiguer vos yeux. »

Pour prendre les meilleures clichés

« Je vous recommande d’utiliser un retardateur pour vos photos. La vitesse d’obturation est ralentie dans le cas d’une photo d’un endroit sombre, si bien que la fonction minuterie peut empêcher l’appareil photo de trembler lorsque vous appuyez sur le bouton, et de ce fait, d’éviter que les photos ne soient floues. Poser donc votre appareil sur un support quelconque, pourquoi pas même sur l’épaule de la personne qui est avec vous ! »

« Surtout, évitez la fonction stroboscopique. Veillez à ce qu’elle soit désactivée, car elle laisse passer une lumière superflue, qui ne convient pas pour l’exposition. Maintenant, de nombreux appareils photo sont équipés d’un mode « vue de nuit ». Grâce lui, vos photos seront à coup sûr réussies. »

Marumaru Motoo Né en 1965. En 1992, il publie « Tokyo, la nuit », qui le lance comme le plus grand critique de paysages nocturnes du Japon. Outre l’analyse du « paysage de nuit » du point de vue de l’esthétique paysagère et d’une psychologie des couleurs, il a engagé la promotion d’une nouvelle « science du paysage nocturne » qu’il décline dans de nombreux domaines et applique à de nombreux champs, folklore, histoire de l’art, économie, littérature, ainsi qu’à divers champs industriels : hôtellerie, restauration et autres services. Auteur de plus d’une quarantaine de livres sur le sujet. Également producteur de spectacles de lumières. Détenteur de trois records du monde inscrits dans le Livre Guinness des records. Site officiel : http://www.superyakei.com/english/

(Texte de Fushimi Kaori, publié sur TV Tokyo Plus du 12 janvier 2020)

