Ouverture de l’exposition officielle d’affiches d’art des JO 2020 de Tokyo

L’exposition officielle d’affiches d’art pour les Jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu à Tokyo cet été a ouvert ses portes au Musée d’Art Contemporain de Tokyo. Les œuvres exposées ont été réalisées par un panel d’artistes à l’originalité débordante, dont le célèbre mangaka Urasawa Naoki (Monster, 20th century boy...) ou encore la calligraphe Kanazawa Shôko.

L’exposition officielle de vingt affiches d’art, créées pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020, s’est ouverte le 7 janvier au Musée d’Art Contemporain de Tokyo. Lors de la cérémonie d’ouverture qui a eu lieu la veille, Koike Yuriko, la gouverneure de Tokyo, a déclaré : « Nous continuons à accélérer les préparatifs. Et j’espère que cette exposition servira à encourager l’esprit des Jeux Olympiques et Paralympiques. »



Parmi les 19 artistes qui ont réalisé les affiches, 14 ont participé à la cérémonie d’ouverture de l’exposition officielle le 6 janvier.

Les affiches ont été réalisées par 19 artistes de tout premier plan dans leur domaine respectif, par exemple des auteurs de mangas célèbres comme Urasawa Naoki (Monster, 20th century boy...) et Araki Hirohiko (JoJo's Bizarre Adventure...), la calligraphe Kanazawa Shôko, la photographe et réalisatrice Ninagawa Mika ou encore le peintre Yamaguchi Akira.

Araki Hirohiko s’est inspiré de la célèbre estampe de Katsushika Hokusai « La Grande Vague de Kanagawa » et a dessiné les divinités du sport descendant du ciel pour atterrir au Japon. Urasawa Naoki, quant à lui, a divisé l’affiche en cases comme pour une planche de BD et a inséré en bas à gauche le cartouche « À suivre » avec un sentiment d’espoir se projetant loin dans l’avenir.



À gauche : Urasawa Naoki « Maintenant, c’est à ton tour ! ». À droite : Araki Hirohiko « Vue du ciel au-dessus de la Grande Vague de Kanagawa »

Exposition officielle d’affiches d’art Tokyo 2020

Adresse : Musée d’Art Contemporain de Tokyo. 4-1-1 Miyoshi, Kôtô-ku, Tokyo

Date et heures d’ouverture : du 7 janvier au 16 février 2020, de 10 heures à 18 heures. Fermé le lundi (sauf le 13 janvier)

Tarif d’entrée : gratuit pour l’exposition d’affiches d’art, payant pour les autres expositions organisées dans le musée

Accès : 9 minutes à pied de la sortie B2 de la station Kiyosumi-Shirakawa (ligne Hanzomon)



Affiches de Tokoro Asao, qui a créé les emblèmes des Jeux Olympiques et Paralympiques.



Goo Choki Par, Paralympian



Satô Taku, Olympic Cloud



Honma Takashi, Tokyo Children



Viviane Sassen, Ludus



Ninagawa Mika, Higher than the Rainbow



Kakinuma Kôji, Open



Kanazawa Shôko, Fly High ! (©sho)



Mori Chihiro, Beyond the Curve



Tokoro Asao, Harmonized Chequered Emblem Study for Tokyo 2020 Olympic Games



Tokoro Asao, Harmonized Chequered Emblem Study for Tokyo 2020 Paralympic Games



Shinki Tomoyuki, Offense No. 7



Theseus Chan, Extreme Revelations



Ôhara Daijirô, Flow Line



Konoike Tomoko, Wild Things—Hachilympic



Philippe Weisbecker, Olympic Stadium (Photo : Ayumi Shino)



Yamaguchi Akira, Horseback Archery (Photo : Yôhei Sogabe)



Chris Ofili, The Games People Play



Ôtake Shinrô, Space Kicker



Araki Hirohiko, The Sky Above the Great Wave off the Coast of Kanagawa



Urasawa Naoki, Now It’s Your Turn !

(Texte et photos de Nippon.com. Toutes les images des affiches avec l'aimable autorisation du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo)