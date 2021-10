La photographe Ninagawa Mika : le talent de capturer les moments éphémères

Ninagawa Mika © mika ninagawa

Quand on parle de Ninagawa Mika, il faut toujours commencer par ses origines. C’est la fille du metteur en scène de théâtre mondialement connu, Ninagawa Yukio, et l’actrice, Mayama Tomoko. Les actrices Ninagawa Yuki et Ninagawa Miho sont aussi ses cousines. Cet univers privilégié, où tellement de parents proches ont connu de belles carrières dans les arts créatifs, a beaucoup influencé la vie et la carrière de Ninagawa.

Malgré ces avantages évidents, ce genre d’environnement peut également être vecteur d’une pression importante. Elle a toutefois mis ce contexte à profit afin de se frayer son propre chemin en tant que photographe. Dès le départ, elle s’est servie de la sensibilité théâtrale qu’elle avait hérité de ses parents. Si dans sa jeunesse on la considérait uniquement comme « la fille de Ninagawa Yukio », de nos jours, c’est tout le contraire : son célèbre paternel a tendance à devenir « le père de Ninagawa Mika ». Cet inversement de notoriété en dit long sur sa renommée en tant que photographe et réalisatrice.

Les photos « girly »

Ninagawa Mika est née en 1972 à Higashi-Kurume, dans la partie ouest de Tokyo. Elle a poursuivi sa scolarité au lycée privé pour filles Tôhô, suivi par des études de graphisme à l’université des arts de Tama. Encore jeune, elle montrait déjà un certain intérêt pour la photographie : elle raconte dans les interviews qu’étant enfant, elle prenait des photos de ses poupées Barbie qu’elle posait parmi les roches volcaniques spectaculaires d’Onioshidashi, sur le mont Asama.

Mais ce n’est qu’à l’université qu’elle s’est penchée sérieusement sur la photographie, en soumettant ses clichés à des concours. Et c’est à partir de 1996, lorsqu’elle a gagné plusieurs prix prestigieux dans la catégorie des photographes prometteurs, y compris le grand prix de la photographie de l’exposition Hitotsubo, ainsi qu’une mention spéciale au concours de photographie New Cosmos, que sa popularité a bondi. Deux ans plus tard, elle a remporté le prix Konica Photo Encouragement Award et s’est servie de la bourse pour des voyages où elle a continué à développer sa vision et sa personnalité en tant qu’artiste. Cette année-là, elle a publié son premier recueil de photos, intitulé 17 9 ’97.





Ninagawa a fait ses débuts à l’époque où ce qu’on appelait les photos girly était à la mode. Ces clichés étaient réalisés par des jeunes femmes photographes montrant la vie de tous les jours. À partir du début des années 90, pour la première fois, les filles étudiant la photographie à l’université devenaient plus nombreuses que les garçons.

Les innovations technologiques et une meilleure disponibilité des appareils compacts faciles à utiliser, ainsi que les équipements comme les photocopieurs couleur, ont permis à beaucoup plus de personnes de faire de la photographie, et les jeunes femmes en particulier ont commencé à s’en servir comme outil d’auto-affirmation et expression de soi. Cette période a fait éclore des artistes comme Nagashima Yurie et Hiromix, des jeunes femmes dont l’œuvre avait un éclat particulier et innovant. Ce nouveau style vivifiant est devenu, pendant un moment, la tendance phare de la photographie japonaise.

Une grande partie des premiers ouvrages de Ninagawa Mika tombait clairement dans la catégorie des photos girly. Ses sujets préférés étaient des autoportraits (y compris des nus), des photos de sa famille et ses amis, des photos de voyage et des photos d’intérieur. Si elle aurait pu garder sa distance avec cette mode, elle a néanmoins fait le choix d’adopter le mouvement et profiter de sa popularité. Elle était persuadée qu’elle pourrait se servir des capacités de mise en scène qu’elle avait hérités de son père pour communiquer et imposer sa direction artistique à ses sujets, et a vite réussi à capturer des moments éphémères dans ses photos.

Ninagawa avait aussi une autre arme puissante dans son arsenal : une perception de la couleur qui alimentait son utilisation pleine d’audace de couleurs primaires éblouissantes. Ce talent venait sans doute de sa mère, qui est aussi artiste de patchwork en plus d’être actrice. À ses débuts, Ninagawa utilisait souvent une photocopieuse couleur avec un réglage de couleurs détraqué, qui apportait à ses œuvres une palette distincte et éclatante à partir de couleurs primaires trop saturées.

Elle a commencé à revendiquer son propre tempo artistique à partir de son deuxième recueil de photos, Baby Blue Sky, publié en 1999. Elle a pris ses distances avec ses pairs et s’est éloignée des photos d’autoportrait et de celles de ses amis. À la place sont arrivées des prises de vue dynamiques, souvent faites pendant ses voyages, et marquées par un sens de couleurs vives et de vitesse. À peu près en même temps, elle a commencé à mettre à contribution les instincts dramatiques dont elle avait hérité pour des projets commerciaux dans la publicité et la mode. Beaucoup de ceux-ci ont été compilés dans des livres : Pink Rose Suite est une collection de son œuvre publicitaire, et Sugar and Spice a regroupé une sélection de ses photos de mode. En 2001, elle a été l’une des trois jeunes femmes lauréates du prestigieux prix Kimura Ihei, en compagnie de Nagashima Yurie et Hiromix.









L’évolution d’une sensibilité artistique qui intègre l’inconscient

Le prix Kimura Ihei semble avoir donné un nouvel élan et une nouvelle direction au travail de Ninagawa, diversifiant ses intérêts et sa thématique. Son œuvre ne se limitait plus à des clichés de moments de bonheur lumineux et pétillants que la photographe semblait partager avec ses sujets. Elle s’est tournée vers la nature et les efforts des êtres humains de la reproduire, capturant en gros-plan des pétales, des fleurs artificielles (peut être bien le summum de l’artificialité) et des images baignées de couleur de poissons rouges.

Un grand nombre de ces photos alliaient la douceur du kawaii (« mignon ») avec des éléments tirés du monde du grotesque. Les recueils de ces images démontrent un nouvel aspect de la vision artistique de Ninagawa : Acid Bloom, qui attire le regard vers un microcosme de fleurs dont le détail est déroutant ; Liquid Dreams et ses photos éblouissantes de poissons rouges ; et Eien no Hana (« Fleurs éternelles ») qui présente des fleurs artificielles dénaturées, au couleurs faussées, ornant des tombes.











Collection Eien no hana (© mika ninagawa, avec l’aimable autorisation de la galerie Tomio Koyama)

Parmi ses projets, notons également Noir et Tokyo Innocence. Bien que les couleurs primaires éblouissantes ont longtemps été un élément essentiel de son travail, elle paraît avoir résisté à cette tentation d’images lumineuses, gaies et pleines de fougue. Ces deux recueils proposaient plutôt d’explorer certains aspects étranges et troublants du subconscient humain, et laissaient entendre que ses intérêts basculaient vers le côté « pulsion de mort » de la dichotomie Eros-Thanotos.







Collection Tokyo Innocence (© mika ninagawa, avec l’aimable autorisation de la galerie Tomio Koyama)