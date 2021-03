Dix ans depuis la catastrophe de Fukushima : le résumé des données

La zone côtière du nord-est assaillie par un séisme de magnitude 9,0 et un tsunami gigantesque

Le vendredi 11 mars 2011 à 14 heures 46 s’est produit un tremblement de terre de magnitude 9,0, le plus important jamais enregistré au Japon, dont l’épicentre se trouvait au large des côtes du Sanriku (au nord-est du pays). Le shindo (l’échelle japonaise d’intensité sismique pour mesurer la force d’un séisme à un point donné sur la surface de la terre) y était de 7, le degré maximal.

Dans la région du Tôhoku (nord-est) et du nord du Kantô (Tokyo et les préfectures environnantes), les secousses ont été extrêmement puissantes (avec un shindo de « 6+ » ou « 6- » ). À peu près une demi-heure après le séisme, un tsunami colossal a déferlé sur les côtes, avec des vagues d’une hauteur de plus de 9,3 mètres dans la ville de Sôma (préfecture de Fukushima), de plus de 8,6 mètres dans la ville d’Ishinomaki (préfecture de Miyagi) et de 8,5 mètres dans la ville de Miyako (préfecture d’Iwate).

Au 1er mars 2021, le nombre de victimes, en incluant les décès liés au séisme (c’est à dire suite à la dégradation de l’environnement de vie, qui a causé une détérioration de l’hygiène ainsi que des suicides), s’élève à 19 747 morts et 2 556 disparus. 122 005 habitations ont été totalement détruites, avec environ 470 000 personnes évacuées directement après la catastrophe. Près de 124 000 logements temporaires au maximum sont à la disposition des populations évacuées.

Le nombre d’évacués a diminué par la suite pour atteindre environ 40 000 personnes (au 8 février 2021), et les logements temporaires habités n’étaient plus qu’au nombre de 931 (en mars 2021). D’après l’Agence de la reconstruction, les projets en relation avec l’urbanisme, à savoir la reconstruction de logements, la relocalisation de groupes pour la prévention des désastres et l’aménagement de districts urbains, ont été pratiquement achevés pendant l’année fiscale 2018.

Les infrastructures de trafic ont été également réaménagées. La réouverture complète de la ligne JR Jôban, qui était fermée à la circulation depuis le séisme, a eu lieu le 14 mars 2020. La route de la reconstruction (route du littoral Sanriku), ainsi que les voies de soutien à la reconstruction (route reliant Miyako et Morioka ; autoroute du Tôhoku, de Kamaishi à Akita et autoroute centrale du Tôhoku) sont prévues pour une réouverture durant l’année 2021.

Données sur le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon

Date Vendredi 11 mars 2011, à 14 h 46 Magnitude 9,0 Type de séisme Séisme lié aux fosses Préfectures durement touchées Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba (correspondant au nord-est du pays et les préfectures au nord de Tokyo) Tsunami 9,3 mètres à Sôma (préf. Fukushima), 8,5 mètres à Miyako (préf. Iwate), 8 mètres à Ôfunato (préf. Iwate) Dégâts Dégâts sur le littoral Pacifique, principalement liés au tsunami, avec de nombreuses zones complétement détruites Nombre de morts et disparus (au 1er mars 2021) Morts 19 747

*en incluant les décès liés au séisme (c’est à dire suite à la dégradation de l’environnement de vie, qui a causé une détérioration de l’hygiène ainsi que des suicides) Disparus 2 556 Nombre d’habitations entièrement détruites (au 1er mars 2021) 122 005 Nombre de communes où la « Loi sur les secours en cas de catastrophe » a été appliquée 241 (dix préfectures concernées, dont Tokyo, Nagano et Niigata)

Source : tableau établi par Nippon.com sur la base des données de l’Agence de la reconstruction

La situation des zones d’évacuation

Le gouvernement a déclaré l’état d’urgence nucléaire le 11 mars à 19 heures passées en raison des fuites et de la large propagation des substances radioactives de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, exploitée par la Compagnie d’électricité de Tokyo (TEPCO). Cet accident est devenu une catastrophe sans précédent.

Le même jour à 21 heures, le gouvernement a donné le premier ordre d’évacuation à une partie des communes d’Ôkuma et de Futaba situées dans un rayon de 3 kilomètres de la centrale de Fukushima, et un ordre d’assignation à domicile a été diffusé pour une partie des communes d’Ôkuma, de Tomioka et de Namie dans un rayon de 3 à 10 kilomètres de la centrale. Les zones visées par l’ordre d’évacuation se sont élargies au fur et à mesure de la découverte de l’envergure des fuites de substances radioactives. Le 22 avril, cet ordre a été étendu à douze communes, venant s’ajouter aux quatre précitées.

Le nombre de zones visées par l’ordre d’évacuation a progressivement diminué par la suite en raison de la baisse de la radioactivité ambiante, et grâce aux travaux de décontamination.

Mais le retour des populations n’a pas eu lieu comme espéré. À Tomioka, si les infrastructures de transport ont été restaurées et les hôpitaux comme les écoles primaires et les collèges ont rouvert leurs portes, la population ne compte plus que 1 585 habitants au 1er mars 2021, soit un dizième de ce qu’elle était avant le désastre. La jeune génération en particulier a posé les bases d’une nouvelle vie dans les régions où elle s’est réfugiée et le retour au pays n’est plus une nécessité. Le dépeuplement et le petit nombre d’emplois sont également un obstacle au retour dans la région.

Au 10 mars 2021, il existe encore des zones concernées par une interdiction indéfinie d’habitation dans la préfecture de Fukushima. Il s’agit d’une partie des communes de Minami-Sôma, Tomioka, Namie, Katsurao, Iidate, Ôkuma et Futaba.