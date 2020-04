La communication publique en tant qu'outil de politique étrangère : leçons de l'Iran et de la Corée du Nord pour le Japon

L’Iran et la Corée du Nord semblent utiliser leurs sites Web d’actualités comme un outil de politique étrangère, ciblant leurs messages vers un groupe assez précis de décideurs et de leaders d’opinion. C’est sans doute parce que leurs canaux diplomatiques officiels sont sévèrement limités que ces pays mettent tant l’accent sur la communication publique stratégique.

Bien sûr, dans le cas de l’Iran, il y a aussi la composante religieuse à considérer : certains départements de Pars Today sont clairement soucieux de propager la doctrine islamique. Mais en ce qui concerne l’actualité politique, le contenu semble fortement adapté aux décideurs politiques et aux leaders d’opinion des pays cibles. En ce sens, les sites d’information iraniens et nord-coréens diffèrent dans leurs intentions des instruments de propagande de masse du passé, comme la Radio Moscou de l’ex-Union soviétique, qui visait principalement à influencer l’opinion publique du monde entier.

On peut noter que lorsque le Premier ministre Abe Shinzô s’est rendu en Iran pour s’entretenir avec le guide suprême iranien Ali Khamenei en juin 2019, Pars Today a rendu compte des résultats des pourparlers en détail et a publié les informations avant les médias japonais. L’objectif de cette opération médiatique est de garantir que les gouvernements du monde entier reçoivent le message politique de Khamenei exactement comme prévu.

Une autre fonction importante de ces deux sites est de publier le texte intégral des déclarations des dirigeants politiques de leur pays. Naenara, par exemple, porte le texte complet de tous les principaux discours de Kim Jong-un ainsi que ses remarques lors des conférences au sommet et des événements similaires. Bien que le lecteur moyen puisse se passer de telles informations détaillées, elles sont extrêmement utiles aux diplomates, aux responsables de la politique étrangère et aux autres experts qui cherchent à comprendre les intentions de la Corée du Nord.

Ainsi, le site japonais met en évidence des éléments relatifs aux relations Tokyo - Pyongyang et aux controverses toujours en cours entourant l’agression territoriale japonaise passée, tandis que le site russe se concentre naturellement sur les relations entre la Corée du Nord et la Russie. Certains calculs politiques entrent sans aucun doute en compte dans ces choix éditoriaux.

La Corée du Nord possède un portail d’information appelé Naenara (signifiant en coréen « mon pays ») proposant du contenu en neuf langues, dont le chinois, l’anglais et le japonais. Comme avec le Pars Today iranien, l’utilisation d’un nombre impressionnant de langues différentes montre que des subventions gouvernementales sont alloués à ces sites d’information. Un point important à noter à propos de Naenara est que les différentes éditions multilingues ne sont pas identiques dans leur contenu. À partir des nouvelles et des commentaires importants diffusés sur le site coréen, les éditeurs sélectionnent et hiérarchisent les éléments d’intérêt ou de pertinence pour le lectorat hypothétique de chaque édition en langue étrangère.

Pars Today est un site Web d’actualités et de commentaires exploité par la Islamic Republic of Iran Broadcasting, ou IRIB. Il possède des sites affiliés dans plus de 20 langues, fournissant des informations en anglais, chinois, hindi et japonais, ainsi qu’en persan. Le contenu comprend non seulement des nouvelles nationales, mais également une couverture détaillée du Moyen-Orient dans son ensemble, ainsi que des développements importants dans des pays clés comme les États-Unis et Israël. Il fournit également un aperçu des nouvelles du monde sous forme d’extraits de médias occidentaux.

Leur objectif est tout simplement de transmettre leurs opinions au reste du monde et de rendre les informations officielles facilement accessibles aux décideurs et aux leaders d’opinion à l’étranger, comme les responsables gouvernementaux, les politiciens influents et même les journalistes.

Comment le Japon peut-il améliorer son utilisation de la communication publique dans ses relations avec l’étranger ? Peut-être en apprenant des gouvernements qui, par nécessité, dépendent fortement de cet outil diplomatique. Des pays isolés internationalement comme l’Iran et la Corée du Nord mettent particulièrement l’accent sur les communications publiques parrainées par l’État et investissent des ressources considérables pour fournir des informations multilingues alignées sur des objectifs stratégiques spécifiques.

L’anglais ne suffit pas

On pourrait faire valoir qu’un site en langue anglaise devrait être suffisant si l’information est orientée vers les élites. Je ne suis pourtant pas d’accord. Le fait est que les informations fournies en anglais ne sont pas universellement accessibles aux leaders d’opinion et aux décideurs dans les pays non anglophones. Les « internationalistes » peuvent être fiers de leur maîtrise de l’anglais, mais il existe de nombreux dirigeants puissants dans les pays du monde entier – le Japon n’étant qu’un exemple – qui ne peuvent pas lire des informations qui ne soient pas dans leur langue maternelle.

Cela vaut également pour les journalistes. Si l’on souhaite atteindre des journalistes et des commentateurs couvrant la politique intérieure (pas seulement des journalistes dans les sections internationales et en langues étrangères), il y a de nombreux arguments à faire valoir pour la publication d’informations dans la langue maternelle du pays cible. Plus fondamentalement, l’information dans une langue maternelle est tout simplement plus facile et plus rapide à absorber, quel que soit son niveau d’éducation ou d’expertise. C’est, je crois, la raison pour laquelle la Corée du Nord et l’Iran se donnent la peine de traduire leurs sites Web d’actualités en tant de langues différentes.

Bien sûr, le Japon n’est pas un pays isolé au niveau international comme la Corée du Nord ou l’Iran. Mais cela ne signifie pas qu’il peut se permettre de négliger la communication publique comme outil de relations extérieures. Au contraire, je vois un besoin urgent pour le Japon de renforcer sa capacité à communiquer clairement et de manière cohérente avec le monde, afin de faire avancer ses intérêts stratégiques au milieu des dures réalités des affaires internationales contemporaines.

L’approche actuelle du gouvernement japonais en matière de communication publique mondiale manque d’unité et d’objectif stratégique. Au lieu d’un portail unique, le gouvernement a des sites Web officiels distincts pour le Premier ministre et son cabinet, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, etc. La plupart de ces agences ont également des pages en anglais qui traduisent une partie des informations du site Web japonais, mais il n’y a pas de coordination ou de supervision du gouvernement central. En ce qui concerne la communication avec la communauté internationale, un message cohérent et unifié est essentiel.

Les gouvernements d’Iran et de Corée du Nord utilisent Pars Today et Naenara pour transmettre leurs positions officielles. De même, il est généralement possible de glaner la position du gouvernement sur diverses questions dans People's Daily en Chine et Sputnik en Russie. Il me semble que le Japon bénéficierait également d’un portail Internet qui tiendrait compte de la position du gouvernement tout en fournissant des informations multiformes sur un large éventail de sujets. Il va sans dire que des fonds publics seraient nécessaires pour soutenir la traduction, l’édition et l’administration du site Web multilingues.

Je crois que les communications publiques mondiales ciblant les leaders d’opinion au sein du gouvernement et des médias joueront un rôle de plus en plus important dans la politique internationale au cours des prochaines années. Le gouvernement japonais doit faire un meilleur usage de la technologie numérique d’aujourd’hui pour unifier, clarifier et amplifier les messages qu’il souhaite envoyer au reste du monde.

(Photo de titre : captures d’écran des sites Pars Today, à gauche, et Naenara)