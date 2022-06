Le Japon et la neutralité climatique : innovation plus électrification mènent au zéro net

Six ans et demi après l’Accord de Paris

Je me souviens parfaitement de l’aura d’enthousiasme et d’optimisme qui a submergé le centre de conférences le 12 décembre 2015, jour où la COP21 (21e Conférence des parties) a entériné l’Accord de Paris. Des jeunes gens criaient : « La terre est sauvée ! » Plongée dans cette atmosphère exubérante, je me disais : « Dans le futur, on se souviendra de ce moment comme de celui où le monde a changé. » Certes, le nouvel accord manquait d’objectifs juridiquement contraignants, mais il n’en donnait pas moins l’impression d’une réussite triomphale, compte tenu de l’échec des efforts précédents en vue de mettre en place un dispositif de réduction des émissions destiné à succéder au Protocole de Kyoto. Vu que la crédibilité des négociations sur le climat menées sous l’égide de l’ONU était en jeu, l’adoption d’un dispositif global, auquel toutes les parties prenantes participaient activement, constituait en vérité un événement émouvant. Où en sommes-nous aujourd’hui, six ans et demi plus tard ?

Au mois de novembre 2021, plus de 150 pays s’étaient d’ores et déjà fixé des objectifs d’émissions nulles. Le Japon, comme bien d’autres pays développés, s’est quant à lui engagé à atteindre cet objectif d’ici 2050. Le secteur financier, adoptant les principes de l’investissement ESG (pour écologique, social et gouvernance), a convenu de réduire le financement des combustibles fossiles et d’apporter son soutien aux énergies renouvelables. Le changement climatique est à la fois une source de préoccupations et un moteur d’actions sans précédent à l’échelle planétaire.

Et pourtant, notre objectif de neutralité carbone semble toujours aussi éloigné. Globalement, les émissions de carbone ont baissé en 2020 à mesure du ralentissement de l’économie consécutif à la pandémie, mais elles sont reparties à la hausse avec les initiatives prises par les nations pour relancer leurs économies. Les premières estimations indiquent que, en 2021, les émissions avaient retrouvé les niveaux d’avant la pandémie. Pourquoi la décarbonisation est-elle si difficile à atteindre ?

Une réponse à chercher dans les principes économiques de base

Depuis la révolution industrielle, l’humanité se repose sur l’usage des combustibles fossiles à forte densité énergétique (pétrole, charbon et gaz naturel) pour alimenter la croissance économique et le développement. En cours de route, nos émissions de dioxyde de carbone n’ont cessé d’augmenter, devenant par la même occasion la principale cause du réchauffement climatique. Les seules baisses momentanées des émissions de CO2 que nous ayons enregistrées se sont produites lors de brèves ruptures de la croissance économique — la Grande dépression, l’embargo sur le pétrole des années 1970, la Grande récession de 2008-9 et la récession provoquée par la pandémie de Covid-19. Chacune de ces baisses était le fruit d’une contraction de l’économie, et non pas d’un investissement dans les technologies à faible teneur en carbone ou économes en énergie. En conséquence de quoi, chaque diminution a été suivie d’un fort rebond quand l’économie a repris.

Les études empiriques ont confirmé l’existence d’une forte corrélation entre les émissions de carbone et la croissance du produit intérieur brut. On peut citer un petit nombre d’exemples de croissance du PIB en phase de déclin des émissions de carbone, mais ils sont le fruit de circonstances particulières, qu’on ne peut évoquer dans le cas du Japon ou de la majorité des autres pays. Le problème du changement climatique est intrinsèquement lié à l’énergie qui alimente notre économie. Pour le résoudre, il ne suffira pas de demander à tout le monde de faire un petit effort supplémentaire.

Le seul chemin réaliste vers une croissance économique écologiquement durable passe par le recours à des technologies à faible teneur en carbone qui soient fiables et puissent entrer en concurrence avec les combustibles fossiles dont notre société et notre économie dépendent aujourd’hui. Tant que les sources alternatives d’énergie resteront plus coûteuses que les combustibles fossiles, l’État devra subventionner la transition, et ce fardeau inhibera la croissance économique dans son ensemble (même si certains secteurs prospèrent). Telle est la réalité à laquelle nous sommes confrontés.

Trois leviers pour la décarbonisation

Fondamentalement, nous disposons de trois instruments pour réduire les émissions de carbone : la réglementation, les marchés financiers et la technologie.

La réglementation est comme une drogue forte : elle peut avoir des résultats rapides et directs, mais il n’est pas exclu que les effets secondaires soient pires que la maladie. Les réglementations mal conçues risquent de conduire à une allocation inefficace des ressources. Celles qui se focalisent trop étroitement sur les gaz à effet de serre, sans prendre en considération l’ensemble du tableau, peuvent avoir de graves implications économiques et sociales.

Emblématique de la démarche réglementaire est la loi sur le climat adoptée en juillet 2021 par l’assemblée nationale française. Ce texte, qui appelle à une transformation à grande échelle de la société française, introduit de nouvelles restrictions et prohibitions dans un vaste éventail de secteurs, dont une interdiction des vols intérieurs pour les trajets que le train peut effectuer en moins de deux heures et demie, et l’obligation pour les cantines scolaires de proposer tous les jours des plats végétariens (sous le prétexte que l’élevage pour la viande et le lait produit de grandes quantités de gaz à effet de serre). On peut bien entendu discuter des avantages et des inconvénients de ces politiques, mais il ne me semble guère judicieux d’adopter des réglementations aussi drastiques en se basant uniquement sur les émissions de GES.

Dans le monde d’aujourd’hui, la finance a indéniablement le pouvoir d’influencer les décisions commerciales. Mais elle n’est rien de plus qu’un moyen en vue d’une fin. Elle n’est pas en mesure de piloter une transition énergétique compatible avec le bon fonctionnement de l’économie, sauf si des solutions nouvelles et performantes émergent avec l’aide d’un investissement ciblé. Le « Scénario émissions zéro net d’ici 2050 » publié par l’Agence internationale de l’énergie prévoit une baisse tant de la demande de combustibles fossiles que des coûts de l’énergie à mesure des progrès de la conversion à l’énergie solaire et éolienne. Mais à l’heure actuelle, c’est exactement le contraire qui se passe. La demande de combustibles fossiles reste élevée, et l’offre réduite ; et l’envolée des prix des combustibles qui en résulte est en train de déclencher une fâcheuse flambée d’inflation. Le Japon, qui importe le plus gros des combustibles fossiles qu’il consomme, a été frappé de plein fouet.

En fin de compte, seule la technologie a la capacité de générer la décarbonisation. Le meilleur moyen de construire une société décarbonée consiste à miser sur une innovation industrielle visant à développer des procédés, produits et services à bas coût et faible teneur en carbone. La réglementation et la finance doivent avoir pour mission de soutenir et d’accélérer ce processus.