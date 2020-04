Échapper à l’isolement : tendre la main aux « hikikomori » âgés et à leurs familles

L’isolement social au Japon

Les estimations récentes suggèrent que plus d’un million de Japonais appartiennent à la catégorie des hikikomori, les gens qui vivent en reclus sans contact avec la société. Et nombre d’entre eux ont plus de 40 ans. Ces reclus d’âge mûr ainsi que leurs parents vieillissants ont besoin de davantage de soutien. Un professeur spécialiste du sujet nous éclaire sur le chemin à suivre.

Un million de hikikomori Les autorités japonaises évaluent le nombre des reclus hikikomori qui fuient la société à plus d’un million, soit 1 % de la population du pays. Ce chiffre est tiré de deux enquêtes. La première, menée en septembre 2016, mesurait l’effectif des hikikomori au sein de la tranche d’âges des 15-39 ans (voir tableau 1). Hikikomori âgés de 15 à 39 ans Pourcentage des personnes interrogées Total estimé de personnes concnernées au Japon A) Quasi-hikikomori Ne sortent de chez eux que pour des raisons liées à leur passe-temps. 1,06 % 365 000 B) Hikikomori (au sens strict du terme) Ne sortent de chez eux que pour le voisinage immédiat, par exemple un supérette (konbini). 0,35 % 121 000 Sortent de leur chambre, mais pas de leur logement, ou sortent rarement de leur chambre. 0,16 % 55 000 A)+B) Hikikomori (au sens large du terme) Total 1,57 % 541 000 Tableau réalisé par Nippon.com d’après une enquête portant sur 3 115 personnes âgées de 15 à 39 ans publiée en septembre 2016 par le Bureau du Cabinet. Note : les estimations des populations ont été effectuées en appliquant les pourcentages à l’effectif total de la tranche des 15-39 ans, soit 34,5 millions de personnes selon une estimation de 2018 du ministère des Affaires intérieures et des Communications. La seconde enquête, menée en mars 2019, recensait les hikikomori au sein de la tranche des 40-64 ans. C’était la première fois que cette tranche d’âge faisait l’objet d’une telle enquête, et les résultats ont montré que les reclus sociaux sont encore plus nombreux dans cette cohorte que dans celle des moins de 40 ans (voir tableau 2). Hikikomori âgés entre 40 et 64 ans Pourcentage des personnes interrogées Total estimé de personnes concnernées au Japon A) Quasi-hikikomori Ne sortent de chez eux que pour des raisons liées à leur passe-temps. 0,58 % 248 000 B) Hikikomori (au sens strict du terme) Ne sortent de chez eux que pour le voisinage immédiat, par exemple un supérette (konbini). 0,65 % 274 000 Sortent de leur chambre, mais pas de leur logement. 0,15 % 65 000 Sortent rarement de leur chambre. 0,06 % 26 000 A)+B) Hikikomori (au sens large du terme) Total 1,45 % 613 000 Réalisé par Nippon.com d’après une enquête portant sur 3 248 personnes âgées de 40 à 64 ans publiée en mars 2019 par le Bureau du Cabinet. Les estimations des populations ont été effectuées en appliquant les pourcentages à l’effectif total de la tranche des 40-64 ans, soit 42,4 millions de personnes. AInsi, en cumulant les résultats des deux enquêtes, on obtient un chiffre supérieur à un million. Les enquêtes effectuées par les autorités locales indiquent elles aussi que les hikikomori sont plus nombreux après qu’avant l’âge de 40 ans. Dans son ouvrage « Le fond du problème des 80-50 » (8050 mondai no shinsô : Genkai kazoku o dô sukuu ka), Kawakita Minoru, professeur associé à l’Université d’Aichi, traite du problème des reclus d’âge mûr vivant avec des parents de plus en plus âgés. L’expression « 80-50 » figurant dans le titre est une abréviation qui associe l’âge des parents (autour de 80 ans en règle générale) et celui de leurs rejetons d’âge mûr qui fuient la société (la cinquantaine dans bien des cas).

Kawakita constate l’insuffisance du soutien accordé aux personnes âgées vivant à l’écart de la société. « Au Japon, on attend des gens qu’ils franchissent les étapes — trouver un emploi, se marier et acquérir un logement — qui jalonnent le chemin vers l’indépendance, comme s’ils avançaient sur un escalier roulant. Mais s’ils trébuchent à l’étape de l’emploi, il est difficile pour eux de se relever et de faire une nouvelle tentative. Si bien que les gens pour qui le processus est chaotique risquent d’être réduits toute leur vie à l’état d’« enfants » hébergés par leurs «parents ». Et la société exerce une forte pression sur les parents pour qu’ils les laissent rester à la maison.

Des meurtres impliquant des hikikomori En mai 2019, un homme de 51 ans armé de deux couteaux attaqua des écoliers et des adultes qui attendaient un car scolaire à Kawasaki, dans la préfecture de Kanagawa, avant de se suicider. Il y eut deux morts et 18 blessés. Quatre jours plus tard, un ancien vice-ministre administratif au ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, âgé de 76 ans poignarda son fils de 44 ans, qui vivait avec lui à Nerima, un arrondissement de Tokyo. En guise d’explication, il déclara qu’il avait peur que son fils fasse du mal aux gens de son entourage, comme cela s’était produit à Kawasaki. (Voir notre article lié : Père assassin, mère dépressive, fille suicidée et fils « hikikomori » : l’enfer familial d’un haut fonctionnaire japonais) « Le responsable de l’attaque de Kawasaki et l’homme assassiné à Nerima ont tous deux été présentés comme des hikikomori », dit Kawakita. « Bien entendu, il n’existe pas de lien direct entre le retrait de la société et des crimes aussi rares que les meurtres commis au hasard. Ce qui m’a interpellé dans ces deux affaires, ce sont les réactions du public dans le genre “si tu dois te suicider, fais-le tout seul“ et “le père a fait de son mieux pour assumer sa responsabilité“. J’ai eu l’impression que ces réactions reposaient sur l’idée que le suicide ou le meurtre d’un membre de sa famille étaient admissibles tant qu’ils ne portaient pas préjudice à d’autres personnes. Dans des affaires précédentes où des parents, désespérés par l’avenir qu’ils imaginaient pour leurs enfants handicapés, les ont tués, des gens qui avaient pitié d’eux se sont mobilisés pour réclamer une réduction de leur peine. Suite à quoi les personnes handicapées ont protesté contre l’idée que, si on les assassinait, c’était regrettable mais compréhensible. Est-on vraiment en droit de considérer le meurtre d’un fils par son père à Nerima comme une fatalité ? » Un manque d’acceptation de la société Dans la société japonaise, on parle de plus en plus de « responsabilité personnelle », mais dans le cas des hikikomori, la responsabilité semble placée au niveau familial. À quand remonte cette idée ? Voici ce qu’en dit Kawakita : « À l’époque de la civilisation agricole, les enfants étaient élevés par la collectivité et le foyer était la cellule de production économique, mais pendant les années de croissance économique rapide du Japon, c’est dans l’entreprise que le travail a pris place, et le foyer est devenu l’endroit où l’on rentre après le travail. Les sociologues disent parfois que les dernières fonctions laissées au foyer sont la détente et l’éducation des enfants. Les soins infirmiers et médicaux ont eux aussi été transférés à l’extérieur et, à mesure que les gens mouraient à l’hôpital, leurs funérailles ont cessé de se dérouler à la maison. Le foyer est devenu un endroit de plus en plus privé, où les personnes extérieures à la famille avaient rarement accès. En conséquence de quoi, la réussite d’un foyer en est venue à se mesurer à l’aune des résultats de l’éducation des enfants. Si ces derniers tournent mal, c’est que le foyer est mauvais. Et si un enfant se met en retrait de la société en raison de brimades subies à l’école ou de problèmes avec les autres au travail, les parents en éprouvent un sentiment de honte, qui les pousse à couper les liens avec le monde extérieur et à se cacher. » Mais le problème ne se limite pas aux idées que se font les familles de ce genre. Kawakita pointe aussi du doigt un recul de l’acceptation sociale. « Dans toutes les sociétés, il existe des gens qui sont dans l’incapacité de travailler, et il y en a toujours eu un certain nombre qui n’arrivent pas à s’intégrer. Or il y a très peu de dispositifs de soutien à leur disposition, notamment lorsqu’ils sont adultes. Le manque d’acceptation sociale les conduit à s’enfermer chez eux. Pendant l’après-guerre, grâce au triple soutien que constituaient la croissance rapide, l’emploi à vie et la présence à plein temps des ménagères au foyer, tout semblait aller de soi à mesure que les citoyens bougeaient, passant de la famille à l’école et au lieu de travail. C’est ce que le sociologue de l’éducation Honda Yuki appelle le “modèle de mobilité sociale japonais de l’après-guerre“. Mais dans les années 1990, les trois soutiens mentionnés n’étaient plus là. Dans un sens, il se pourrait que le changement social ait mis en lumière une inadéquation des liens entre la famille et la société qui était présente depuis le début. »