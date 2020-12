L’invasion de sangliers dans les communautés rurales japonaises : un symptôme du déséquilibre entre l’homme et la nature

Comment les sangliers se sont répartis dans la majeure partie du Japon

Les sangliers (sus scrofa, ou cochons sauvages) sont des animaux doués d’une grande faculté d’adaptation qui se sont répandus naturellement et par intervention humaine dans un large éventail de niches environnementales. Ils errent énormément à travers l’Europe et l’Asie, du Portugal à l’ouest au Japon à l’est, et les descendants sauvages du bétail domestique prospèrent maintenant dans des régions où, il y a des siècles, les explorateurs et les colons avaient introduit les animaux comme bétail ou comme gibier.

Au Japon, les sangliers, appelés inoshishi, ont été historiquement trouvés en abondance dans les montagnes et les forêts des îles principales qui composent l’Archipel, à savoir Honshû, Shikoku et Kyûshû. Des colonies étaient également présentes dans des régions éloignées comme l’île de Tsushima et les archipels éloignés des Gotô et des Ryûkyû. Au cours de l’ère Meiji (1868–1912), cependant, les chiffres ont diminué de façon spectaculaire, car l’appétit grandissant du Japon pour les ressources naturelles nécessaires à sa modernisation rapide a dévasté l’habitat de l’animal. Suite à ce désastre écologique, leur nombre s’est fortement rétréci. Avec leur territoire réduit à quelques poches éparpillées, les sangliers ne sont devenus guère plus qu’une nuisance passagère pour les agriculteurs.

Leur population est restée faible dans la période d’après-guerre, mais les changements économiques à partir des années 1960 ont atténué les pressions environnementales et les troupeaux ont commencé à se multiplier à nouveau. Un développement majeur dans le retour de l’animal a été le passage du Japon aux combustibles fossiles comme principale source d’énergie. Le charbon de bois a longtemps alimenté une gamme d’activités industrielles et domestiques, mais la demande a chuté à mesure que la consommation de houille, de pétrole et de gaz naturel augmentait. En conséquence, de vastes peuplements d’arbres à feuilles caduques ont été épargnés par les tronçonneuses. Au fur et à mesure que ces terres boisées grandissaient et mûrissaient au cours des décennies suivantes, elles ont fourni aux sangliers un habitat idéal regorgeant d’abris et de nourriture.

L’habitat du sanglier s’est rapidement rétabli alors que le Japon passait aux combustibles fossiles et que la quantité de terres labourées diminuait après la Seconde Guerre mondiale. Les changements que l’expansion économique rapide du Japon a apporté au secteur agricole sont un autre facteur de cette reprise. Les années de forte croissance ont vu l’introduction de techniques et d’équipements agricoles modernes qui ont augmenté les rendements des cultures de base et, en 1970, les agriculteurs japonais cultivaient suffisamment de riz pour toute la nation. Cependant, la demande intérieure continuait de baisser alors même que la production augmentait, entraînant un excédent de céréales. Pour empêcher les prix de baisser, le gouvernement a introduit un programme de réduction de la superficie rizicole qui subventionnait les producteurs qui laissaient les champs non cultivés, augmentant ainsi la quantité de terres en jachère dans tout le pays. Les sangliers prospéraient dans les régions où les rizières n’étaient pas entretenues, les champs leur fournissant une grande quantité de nourriture et d’eau, et depuis les années 1970, leur population a augmenté de façon régulière.

À partir de 2018, des sangliers peuvent être observés dans chaque préfecture, à l’exception de Hokkaidô, au nord du pays. Le rétablissement remarquable de l’animal a cependant suscité de nouvelles inquiétudes, dont la principale est l’augmentation des cas de destruction des récoltes à mesure que les troupeaux en croissance empiètent sur les terres agricoles. La chasse et la capture d’animaux sont toujours les principales méthodes de contrôle de la population des sangliers. Dans les années 1950 et 1960, les chasseurs ont attrapé ou tué plus de 40 000 animaux chaque année. Alors que la population croissante de sangliers a fait grimper ce nombre — en 2016, quelque 610 000 animaux ont été abattus — l’approche a cessé d’être efficace pour prévenir les dommages causés au riz et aux autres cultures, qui restent à un niveau constant même si davantage d’animaux sont piégés ou tués.





Actuellement, 44 préfectures (sur les 47 au total) ont adopté des plans de conservation et de gestion des groupes d’animaux, y compris les sangliers. La chasse et la capture sont toujours les mesures de contrôle centrales. Cependant, au rythme de la croissance actuelle de la population animale, cette seule politique ne peut réduire de manière réaliste les dégâts que dans les zones qui ont traditionnellement peu d’animaux, comme les grandes exploitations arboricoles et les régions qui reçoivent de fortes chutes de neige en hiver. Les autorités doivent envisager une approche mixte qui comprend l’installation de clôtures autour des champs et des bois pour une application dans les zones à grands troupeaux.

Des sangliers près de chez soi

Les sangliers sont également devenus une préoccupation dans les zones peuplées. Par exemple, des personnes résidents le long de la rivière Watarase, un important affluent de la rivière Tone qui traverse les préfectures de Gunma et de Tochigi, ont signalé des dommages aux digues causés par des troupeaux en quête de nourriture. Laissé sans surveillance, le sol a été retourné, affaiblissant le remblai et augmentant le risque d’effondrement lorsque les eaux montent pendant une tempête. Les dommages sont apparus pour la première fois en 2010 et se sont produits de plus en plus fréquemment, exposant les autorités aux coûts croissants de réparation et d’empêchement de nouvelles destructions. Le problème est encore limité à quelques zones, mais ce n’est qu’une question de temps avant que d’autres voies navigables du pays ne soient confrontées à une menace similaire.





Outre les dommages aux infrastructures, il y a de plus en plus d’incidents de véhicules entrant en collision avec des sangliers en maraude. Les attaques de sangliers contre des êtres humains sont également en augmentation. Selon le ministère de l’Environnement, il y a eu 141 blessés et un décès au cours de la période de trois ans de 2016 à 2018. L’escalade des problèmes est surprenante pour beaucoup, car les animaux sauvages sont généralement considérés comme évitant les humains. Cependant, les sangliers ont plusieurs caractéristiques — les mêmes qui ont permis aux gens des temps anciens de domestiquer les animaux — qui rendent l’espèce tolérante aux environnements dominés par l’homme. Ceux-ci incluent une grande adaptabilité, un régime omnivore, une disposition douce et une tolérance à la cohabitation. Ces caractéristiques, combinées à la perspective de repas faciles à partir de sources telles que les cultures et les déchets alimentaires jetés, réduisent la méfiance des sangliers et les attirent vers les zones habitées.

Les humains ont exacerbé le problème en nourrissant les animaux, comme ce fut le cas au mont Rokkô dans la préfecture de Hyôgo. En 1965, les visiteurs de la région ont commencé à laisser de la nourriture dans l’espoir d’apercevoir un sanglier. Enhardis par ces « repas gratuits », les animaux ont commencé à venir se repaître dans les quartiers de la ville de Kobe plus bas sur les pentes. La pratique de nourrir les sangliers s’est intensifiée dans les années 80 et 90, ce qui a conduit à des rapports de dommages plus fréquents et largement dispersés à mesure que ces animaux sauvages faisaient des incursions en ville. Le problème est finalement devenu trop important pour être ignoré et, en 2002, la ville a adopté la première ordonnance nationale interdisant d’alimenter volontairement les sangliers.