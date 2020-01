Les meilleures marques de riz japonais proviennent de Niigata et Fukushima

Sur la base de l'évaluation de 154 types de riz à travers le pays, l'Agence japonaise de l'inspection du grain a attribué la qualité la plus élevée « Spécial A » à 55 marques de riz en 2018, un record. La variété « Koshihikari » domine le marché.

Un jury qualifié attribue aux différents types de grains des notes allant de Spécial A à B’, en tenant compte de six facteurs, comprenant notamment l’arôme, le goût et la texture, en comparaison avec le riz « standard » (un mélange de grains de la variété Koshihikari de différentes régions). Aucune marque de riz n’a été jugée de qualité inférieure.

Spécial A Qualité supérieure au riz standard (exemples) Uonuma Koshihikari (préf. Niigata)

Sado Koshihikari (préf. Niigata)

Aizu Koshihikari (préf. Fukushima)

Hamadôri Koshihikari (préf. Fukushima)

Kennan Akitakomachi (préf. Akita)

Hitomebore (préf. Miyagi)

Yumepirika (préf. Hokkaidô) 55 marques A Riz de bonne qualité 67 marques A’ Riz de qualité standard 32 marques B Riz de qualité légèrement inférieure Aucune marque B’ Riz de qualité inférieure Aucune marque

Le riz de la variété Koshihikari n’usurpe pas sa réputation de qualité, puisque 14 marques ont été classées Spécial A, dont notamment celles provenant des préfectures de Fukui, Mie, Nagano et Toyama, ainsi que de celles indiquées dans le tableau ci-dessus.

Akitakomachi, Hitomebore et Nasuhikari, qui sont des variétés de deuxième génération créées par le croisement du riz Koshihikari avec d'autres types de grains, sont aussi fréquemment classées Spécial A.

Jusqu'aux années 80, le riz de la variété Sasanishiki était aussi populaire que celui de Koshihikari. Cependant, en 1993, les rizières ont subi d'importants dégâts à cause du froid, et la qualité de ces grains a diminué. Une seule de ces variétés, cultivée dans la préfecture de Miyagi, a reçu un classement Spécial A.

En faisant la comparaison par préfecture, on constate que Yamagata, Fukushima et Niigata possèdent chacune quatre marques classées Spécial A, et trois pour les provinces d'Akita, de Miyagi et de Tochigi. C’est une indication certaine de leur rayonnement en tant que régions de culture du riz.

(Photo de titre : Pixta)