Le vieillissement des HLM du Japon et de ses résidents

Au Japon, certains complexes HLM ont plus de quarante ans, et plus d’un résident sur trois est une personne âgée. Le gouvernement nippon tente actuellement de faire revivre ces lieux de résidence de plus en plus désertés par les jeunes.

