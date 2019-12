De quels pays provient le bœuf importé au Japon ?

Malgré le retrait des États-Unis de l’Accord de partenariat transpacifique (TPP) en mars 2018 concernant la baisse des tarifs douaniers, la première puissance mondiale continue de dominer le marché de l’importation du bœuf au Japon, juste derrière l’Australie. Mais l’Archipel a aussi augmenté ses importations de viande bovine venant de pays comme le Canada et la Nouvelle-Zélande, qui participent à une nouvelle coopération commerciale appelée CPTPP (Partenariat transpacifique global et progressif) et entrée en vigueur il y a environ un an.

