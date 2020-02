Les quartiers préférés des Japonais pour acheter un logement

Lorsqu’il s’agit d’acheter un appartement à Tokyo ou à Osaka, entre autres, les Japonais semblent afficher des priorités différentes en fonction de la région concernée.

Vers quelle gare de train ou station de métro les Japonais souhaitent-ils le plus habiter ? Afin de répondre à cette question, « Major 7 », le site d’informations pour les nouvelles copropriétés, a mené une enquête auprès de 730 000 personnes souhaitant acheter un appartement. Il a ainsi été possible de connaître les tendances des quartiers les plus demandés.

Dans la région du grand Tokyo, la gare d’Ebisu est arrivée première pour la cinquième année consécutive, tandis que pour la région du Kansai (zone regroupant six préfectures, dont celle d’Osaka, Hyôgo, Kyoto et Nara), c’est la gare de Nishinomiya-Kitaguchi qui a été privilégiée pour la quatrième année consécutive.

La moitié des emplacements du top 20 de la région du Kantô concernent des gares de la fameuse ligne JR Yamanote, qui forme une boucle en passant par les grands quartiers de la ville, ou bien des gares/stations situées à l’intérieur de cette boucle. Ces réponses indiquent donc chez les sondés un désir clair d’habiter au cœur de la ville. Seulement quatre lieux du top 20 sont situés en-dehors du centre de Tokyo : Kichijôji, Yokohama, Kamakura et Musashi-Kosugi (ces trois derniers lieux font partie de la préfecture de Kanagawa).

Les raisons de ces choix tournent en général autour de l’accès facile aux gares qui desservent plusieurs lignes, mais aussi à l’image que renvoie le quartier. Celui d’Ebisu par exemple a la réputation d’etre chic et élégant.

Vers quelle gare de train/station de métro les Japonais souhaitent-ils le plus habiter ? Top 20 dans le Kantô

Gare/station Ligne(s) 1 Ebisu JR Yamanote/Tokyo Metro 2 Shinagawa JR (4 lignes et Shinkansen)/Keikyû 3 Meguro JR Yamanote/Tôkyû 4 Jiyûgaoka Tôkyû 5 Kichijôji JR Chûô/Keiô 6 Futako-Tamagawa Tôkyû 7 Omotesandô Tokyo Metro 8 Yokohama JR (4 lignes)/Keikyû/Tôkyû/Sôtetsu 9 Nakameguro Tokyo Metro/Tôkyû 10 Hiroo Tokyo Metro 11 Tokyo JR (7 lignes et 2 Shinkansen)/Tokyo Metro 12 Yoyogi-Uehara Odakyû/Tokyo Metro 13 Yotsuya JR Chûô/Tokyo Metro 14 Shibuya JR Yamanote/Tôkyû/Keiô/Tokyo Metro 15 Kamakura JR Yokosuka 16 Daikanyama Tôkyû 17 Musashi-Kosugi JR Shônan-Shinjuku/Tôkyû 18 Mejiro JR Yamanote 19 Toyosu Tokyo Metro 20 Azabu-Jûban Tokyo Metro/Toei Subway Les emplacements surlignés en jaune sont situés sur la ligne Yamanote ou à l’intérieur de la boucle formée par celle-ci, et les locations surlignées en gris sont situées en-dehors du centre de Tokyo. Source : tableau établi par Nippon.com à partir du sondage mené par Major 7, le site d’informations pour les nouvelles copropriétés.

Les endroits considérés comme les plus demandés par les sondés dans la région du Kansai étaient étonnamment plus distants les uns des autres que ceux choisis pour la région du grand Tokyo, avec 10 sites dans la préfecture de Hyôgo, neuf dans la préfecture d’Osaka et un dans la préfecture de Kyoto. Même dans la préfecture de Hyôgo, les zones étaient dispersées dans plusieurs villes, dont Nishinomiya, Kobe, Amagasaki et Ashiya.

Les sondés évoquent comme raisons le côté paisible et agréable des lieux choisis, comme leur raffinement et leur élegance. La qualité des options de transport semble donc moins recherchée qu’à Tokyo.

Vers quelle gare de train/station de métro les Japonais souhaitent-ils le plus habiter ? Top 20 dans le Kansai

Gare/station Ligne(s) 1 Nishinomiya-Kitaguchi Hankyû/Hanshin 2 Umeda, Osaka Hankyû/Hanshin/Osaka Metro 3 Okamoto Hankyû 4 Shukugawa Hankyû 5 Takarazuka JR Fukuchiyama/Hankyû 6 Senri-Chûô Kitakyû/Osaka Monorail 7 Mikage Hankyû/Hanshin 8 Ashiya JR Tôkaidô/Hanshin 9 Kobe-Sannomiya/Sannomiya Hankyû/Hanshin/Kobe Municipal Subway 10 Ashiyagawa Hankyû 11 Takatsuki/Takatsuki-shi JR Tôkaidô/Hankyû 12 Toyonaka Hankyû 13 Tennô-ji JR (3 lignes)/Osaka Metro 14 Esaka Osaka Metro/Kitakyû 15 Yodoyabashi Osaka Metro 16 Karasuma Oike Kyoto Municipal Subway 17 Tsukaguchi JR Fukuchiyama/Hankyû 18 Kita-Senri Hankyû 19 Nanba JR Kansai/Osaka Metro/Kintetsu/Nankai 20 Sumiyoshi JR Tôkaidô/Hanshin Les emplacements surlignés en vert sont situés au sein de la préfecture de Hyôgo. Source : tableau établi par Nippon.com à partir du sondage mené par Major 7, le site d’informations pour les nouvelles copropriétés.

