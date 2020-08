Les poils de nez qui dépassent ? Les femmes plus critiques envers les hommes au Japon

Deux Japonais sur trois se coupent les poils de nez au moins une fois par semaine. Et la majorité des femmes interrogées pensent que leur partenaire devrait les tailler !

Vous vous apprêtez à partir, bien habillé, avant d’apercevoir d’ignobles poils errants qui sortent de votre nez dans le miroir. Cela vous est-il déjà arrivé ?

Une enquête menée par le fabricant de lames Kai Corporation dans la région métropolitaine de Tokyo a révélé que 20,8 % des hommes et 54,1 % des femmes ont déjà remarqué les poils nasaux saillants d’un partenaire lors d’une sortie. Parmi eux, 68,3 % des hommes et 83,6 % des femmes l’ont signalé à l’autre personne en s’en apercevant. Les autres ont préféré rester muets...

Les poils nasaux visibles semblent déranger les hommes et les femmes, et environ la moitié d’entre eux aimeraient bien que l’autre personne les coupe. Les femmes sont particulièrement critiques : 22,7 % disent que cela rend une personne moins attirante, 20,2 % que cela ruine leur propre humeur et 25,2 % que cela leur paraît tout simplement...malpropre.

Les questions du sondage posées aux personnes se taillant régulièrement les poils de nez ont révélé que la fréquence la plus importante pour les hommes et les femmes était d’une fois par semaine. Mais les hommes semblent y accorder plus d’attention, avec 68,7 % de coupe une fois par semaine ou plus souvent.

(Photo de titre : Pixta)