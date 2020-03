Criminalité au Japon en 2018 : moins d’arrestations mais plus de violences domestiques

Le taux de criminalité au Japon est en baisse depuis 2002, une tendance qui s’est poursuivie en 2018. Cependant, les cas de violence domestique, eux, sont en recrudescence.

Le taux de criminalité dans l’Archipel est à un niveau historiquement bas. Si un pic du nombre de délits a été enregistré en 2002, avec plus de 2,8 millions de cas, ce chiffre a depuis baissé graduellement d’année en année pour atteindre en 2018 un peu plus de 817 000 délits, selon le Livre blanc publié en 2019 par le ministère japonais de la Justice. Cela correspond à une diminution de 11 % par rapport à l’année précédente. À noter qu’il s’agit du chiffre le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Les vols comptaient pour 582 000 cas.

Le nombre d’arrestations a également baissé, et un peu plus de la moitié des personnes arrêtées par les forces de l’ordre étaient des primo-délinquants. Le nombre de récidivistes a lui aussi diminué par rapport à l’année précédente.

Cependant, le nombre de récidives représentaient 48,8 % des arrestations, un record. Il s’agit d’une légère augmentation par rapport à 2017. Ce chiffre est en constante augmentation depuis 1997.

Chose inquiétante, à l’instar du nombre de récidives, celui des violences domestiques est également à la hausse. En 2018, il y a eu 8 229 arrestations pour violences conjugales, soit une hausse de 6,3 % par rapport à l’année précédente. Les femmes représentaient la quasi-totalité des cas. Depuis 1989, triste constat, le nombre de violences domestiques été multiplié par 12...

Enfin, en 2018, 1 380 cas de maltraitance infantile ont été enregistrés, donnant lieu à 1 419 arrestations. Il s’agit d’une hausse de plus de 20 % par rapport à 2017. En tant que catégorie, ce genre de violence dans les familles est en nette augmentation.

(Photo de titre : un inspecteur médico-légal de la police préfectorale d’Osaka examinant une scène de crime à Suita, dans la préfecture d’Osaka, en juin 2019. Il se tient près d’un homme qui a poignardé un policier et volé son arme de poing. Jiji Press)