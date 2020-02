Carte des prévisions 2020 de la floraison des cerisiers : les bourgeons en avance

Les différentes régions du Japon verront leurs fleurs de cerisier s’ouvrir plus tôt, après des températures hivernales plus douces que d'habitude. Voici la carte des prévisions.

Pour les Japonais, le printemps qui approche est la promesse de pouvoir contempler les fleurs de cerisiers (sakura). La Japan Meteorological Corporation, une société privée prestataire de prévisions météorologiques, a publié le 6 février les dates attendues de floraison, pour la joie des innombrables amateurs de sakura.

Ainsi, les cerisiers Somei Yoshino, la variété la plus répandue du pays, commenceront à fleurir à Tokyo aux environs du 16 mars, suivi de Nagoya et Kôchi les 18 et 19 mars respectivement. Les résidents de Fukuoka, au sud-est du Japon, pourront admirer la floraison à partir du 21 mars, les habitants de Kyoto à partir du 20 mars, et les citadins d’Osaka à partir du 23 mars environ. Notons que leur pleine floraison aura lieu à peu près une semaine plus tard.

La population des régions du nord devrait voir les fleurs de cerisiers apparaître un peu plus tardivement. Les cerisiers devraient commencer à fleurir aux environs du 4 avril à Sendai, du 5 avril à Nagano, du 22 avril à Aomori et du 1er mai à Sapporo.

La Japan Meteorological Corporation effectue ses prévisions sur la base des cerisiers Somei Yoshino dans environ 1 000 points d’observation disséminés sur l’ensemble du pays, en utilisant une équation complexe tenant compte de facteurs comme les températures pendant les périodes de dormance et de croissance. Cette année, l’hiver est exceptionnellement chaud à travers le pays, et les experts prévoient que ces températures plus élevées que d’habitude se poursuivront jusqu’en mars. Ce facteur devrait accélérer la saison de floraison de plusieurs jours dans de nombreuses régions.

Cependant, les coups de froid et les changements de conditions météorologiques pourraient modifier ces prévisions, et la Japan Meteorological Corporation annonce qu’elle mettra régulièrement à jour ces dernières afin de prendre en compte les dernières données.



Des cerisiers de la variété Hikan-zakura, à Okinawa (photo avec l’aimable autorisation du Okinawa Convention & Visitors Bureau)

Si le Somei Yoshino est la variété de cerisier la plus connue du Japon, il y en a près de 100 autres que l’on peut trouver couramment dans le pays. Les amateurs de fleurs de cerisiers les plus ardents peuvent profiter de la floraison de ces différentes variétés de janvier à mai. Naha, la capitale de la préfecture d’Okinawa, a officiellement ouvert la saison dès la 6 janvier, soit 12 jours plus tôt que la moyenne, lorsque les bourgeons du Hikan-zakura (cerisier écarlate) ont éclos.

Dates de floraison des cerisiers dans les principales villes du Japon

Ouverture des fleurs Floraison complète Mi-mars 16 : Tokyo 18 : Nagoya 19 : Kôchi 20 : Kyoto, Hiroshima Fin mars 21 : Fukuoka 23 : Osaka, Wakayama 24 : Tokyo 27 : Kôchi 28 : Nagoya 29 : Kanazawa 29 : Kyoto 30 : Hiroshima, Fukuoka 31 : Osaka Début avril 1 : Kagoshima 1 : Wakayama 4 : Sendai 4 : Kanazawa 5 : Nagano 9 : Sendai Mi-avril 11 : Nagano 12 : Kagoshima Fin avril 22 : Aomori 26 : Aomori Début mai 1 : Sapporo 5 : Sapporo Source : tableau établi par Nippon.com à partir des données de la Japan Meteorogical Corporation.

(Photo de titre : les fleurs de cerisiers à Kanazawa, dans la préfecture d’Ishikawa)