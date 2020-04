Quelles sont les races de chats les plus populaires au Japon ?

Au Japon, les chats ont dépassé les chiens en popularité comme animaux de compagnie. Nous vous présentons ici le classement des races de matous les plus populaires ainsi que le top des noms choisis pour 2020.

D’après le classement effectué par la compagnie d’assurance pour animaux de compagnie, Anicom Insurance, Inc. pour l’année 2020, la race Scottish Fold reste en tête pour la douzième année consécutive depuis 2009. Les trois places représentent à elles seules 40 % de l’ensemble et s’approprient la majeure partie de la popularité.

Races de chats Pourcentage 1 Scottish fold 18,1 % 2 Munchkin 11,2 % 3 American shorthair 9,9 % 4 Race mélangée 9,4 % 5 Norvégien 7,3 % 6 British shorthair 6,5 % 7 Ragdoll 5,0 % 8 Bengal 4,5 % 9 Maine coon 3,4 % 10 Bleu russe 3,3 %

Tableau crée par Nippon.com, basé sur le classement 2020 effectué par la compagnie d’assurance pour animaux de compagnie, Anicom Insurance, Inc.

Parmi les noms de chats les plus populaires, c’est « Mugi » (blé) qui vient en tête du classement général. S’inspirant de la couleur du blé mûr, c’est un nom souvent donné aux chats au pelage marron clair. Il est attribué sans distinction aux deux sexes et vient en deuxième position pour les chats femelles et en cinquième pour les chats mâles.

Classement des noms les plus populaires

Général Femelle Mâle 1 Mugi (blé) Momo (pêche) Leo 2 Leo Mugi Sora (ciel) 3 Sora Coco Maru (rond) 4 Maru Rin

(prénom féminin) Kotetsu

(prénom masculin) 5 Coco Kinako

(farine de soja) Mugi

Autrefois au Japon, les chats de compagnie pouvaient aller et venir librement dehors et dans la maison. Mais ils ont été de plus en plus en souvent gardés à l’intérieur pour éviter les accidents ou les maladies et, d’après l’enquête menée par Anicom, 99,5 % des chats sont aujourd’hui élevés en appartement.

Récemment, de nombreux produits pour le contrôle de la santé des chats ont fait leur apparition, comme par exemple des capteurs ou de petites caméras permettant de vérifier leur comportement en l’absence de leur maître. Il existe même des litières hi-tech qui se mettent automatiquement à filmer lorsque le chat les utilise et qui peuvent mesurer le poids du chat, ses quantités d’urine et les intervalles entre les déjections. Ces dispositifs sont remarqués car ils jouent également un rôle de surveillance pour détecter les premiers symptômes des maladies et des insuffisances rénales chroniques.

C’est la fin de l’époque où les chats pouvaient vagabonder à leur guise... Ils sont maintenant surveillés jusque dans leur litière !

