Japan Data

Les Japonais adorent le fromage : une demande en augmentation constante

Le fromage a de plus en plus la cote au Japon. La consommation intérieure pour l’année 2020 a atteint des quantités record pour la sixième année consécutive, s’envolant avec la demande d’auto-confinement due à la pandémie de Covid-19, à l’exemple des pizzas livrées à domicile et des amuse-gueules pour les soirées arrosées à la maison.

