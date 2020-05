Patissière pour les filles et athlète pour les garçons : les rêves des enfants japonais

L'épidémie de coronavirus a provoqué des fermetures d'écoles à l’échelle nationale, mais les écoliers entrant à l’école primaire rêvent aujourd’hui comme hier de ce qu'ils veulent faire lorsqu'ils seront plus grands. Les parents ont par contre des ambitions un peu différentes pour leurs enfants.

Kuraray, un important fabricant de cuir synthétique pour les sacs à dos scolaires, mène une enquête annuelle depuis 1999 sur ce que les élèves entrants en première année d’école élémentaire souhaitent devenir quand ils auront grandi.

Ainsi, depuis 22 ans, le métier de rêve numéro un pour les filles est de travailler dans une pâtisserie ou dans une boulangerie (26,0 %). Pour les garçons, il s'agit toujours de sportif de haut niveau (18,8 %).

Métiers de rêve pour les élèves de première année de primaire (2020)

Filles Garçons 1 Pâtissière ou boulangère Sportif de haut niveau 2 Célébrité, chanteuse, ou mannequin Policier 3 Infirmière Conducteur (de bus, de train, etc.) 4 Fleuriste Pompier ou secouriste 5 Enseignante d’école maternelle Star de la télé ou personnage d’anime 6 Vendeuse de glaces Chercheur 7 Médecin Pâtissier ou boulanger 8 Professeur Médecin 9 Policière Charpentier ou artisan 10 Esthéticienne YouTubeur

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray

La catégorie « célébrité, chanteuse ou mannequin » est classée deuxième (8,8 %) pour la neuvième année consécutive comme carrière de rêve pour les filles. Il n'y avait pas de nouveaux métiers dans ce top 10, mais les professions d’infirmière, de médecin et de policière ont tous augmenté d'une place, reflétant peut-être une envie d’exercer un travail qui préserve la santé et la sécurité des gens.

L’emploi de policier, le deuxième métier prisé par les garçons, est resté dans cette position pendant les neuf dernières années, avec en 2020 le ratio le plus élevé jamais enregistré, 15,1 %. Dans le passé, le métier de sportif de haut niveau a toujours obtenu un score élevé, plus de 30 % des garçons ayant ce rêve en tête.

Ces dernières années cependant, la popularité du rôle de policier augmente progressivement. On pense que cela est dû non seulement aux activités des officiers de police lors de catastrophes, mais également à la tenue d'événements éducatifs et de relations publiques auxquels les enfants peuvent participer, comme des visites aux postes de police, suscitant une admiration accrue chez les enfants.

Un examen approfondi des réponses des écoliers souhaitant devenir athlètes a montré que 56,9 % des garçons veulent être joueurs de football. Viennent ensuite les métiers de joueur de baseball (19,1 %) et de joueur de rugby (4,0 %).

Et les rêves des parents pour leurs enfants ?

Pour le futur emploi de leurs enfants, les parents des nouveaux élèves de première année avaient des idées légèrement différentes de celles de leurs progénitures...

Les parents de filles espèrent généralement qu'elles deviendront infirmières (17,9 %), et d'autres postes liés à la médecine sont également classés en bonne place, avec le métier de pharmacien en troisième place (7,9 %), le médecin en quatrième (6,8 %).

Le premier choix des parents pour les garçons est le métier de fonctionnaire (19,8 %). Mis à part une exception en 2009, le fonctionnaire est resté au sommet du classement. Pour la première fois, le métier de sportif de haut niveau n'apparaissait pas dans les trois premiers choix et, dans l'ensemble, les parents semblent vouloir un emploi stable pour leurs enfants.

Métiers que les parents souhaitent pour leurs enfants en première année d’école primaire (2020)

Parents des filles Parents des garçons 1 Infirmière Fonctionnaire 2 Fonctionnaire Médecin 3 Pharmacienne Employé d’une entreprise 4 Médecin Sportif de haut niveau 5 Professionnelle de santé Policier 6 Employée d’une entreprise Pompier ou secouriste 7 Pâtissière ou boulangère Chercheur 8 Professeur Ingénieur 9 Enseignant d’école maternelle Conducteur (de bus, de train etc...) 10 Célébrité, enseignante ou modèle Professionnel de santé

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray

(Photo de titre : Pixta)