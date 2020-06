Des habitants aux bonnes manières : environ la moitié de l’argent liquide perdu dans Tokyo a été remis à la police

En 2019, c’est au total 3,9 milliards de yens en espèces (environ 32,3 millions d’euros), perdus dans Tokyo, qui ont été retournés par les habitants aux commissariats de police de la capitale. C’est presque la moitié de l’argent déclaré perdu. Peut-on dire que les habitants ont un bon comportement ?

L’Agence nationale de la police rapporte que 3,9 milliards de yens en espèces (environ 32,3 millions d’euros), ont été remis aux commissariats de Tokyo en 2019, soit une augmentation de 1,2 % sur la même période par rapport à l’année dernière.

C’est la quatrième année consécutive que le montant d’argent remis augmente, avec un record pour 2019. Les liquidités déclarées perdues se sont élevées à 8,4 milliards de yens, ce qui signifie que presque la moitié des liquidités perdues (46 %) ont été remises à la police. En 2018, ce montant était de 45,7 %. Il semble donc que dans la ville de Tokyo, malgré cette image de perpétuelle agitation où chacun paraît distant de l’autre, un grand nombre d’habitants aient fait preuve d’un bon comportement.

Il y a également eu une augmentation du nombre d’articles perdus et égarés remis à la police. Un total de 4,5 millions d’articles a été récupéré, ce qui représente une augmentation de 0,8 % par rapport à 2018. Le type d’articles le plus courant, comprenant 770 000 articles (17,1 % du total), est constitué des documents personnels tels que les permis de conduire et les cartes de crédit. Viennent ensuite 560 000 articles liés aux objets ayant de la valeur en tant que tel, comme les cartes à puce, les cartes de transport en commun et les chèques-cadeaux (12,3 %) ; 491 000 articles d’habillage comme les vêtements et chaussures (10,8 %) ; 372 000 portefeuilles (8,2 %) ; et 349 000 parapluies (7,7 %).

La moitié des téléphones portables perdus ont été retournés aux propriétaires

Les habitants ont perdu ou égaré 248 000 téléphones portables en 2019, ce qui équivaut à près de 670 par jour. Parmi eux, 153 000 ont été remis à la police et 126 000 ont pu être rendus à leurs propriétaires.

Selon l’Agence nationale de police, si les articles n’ont pas été réclamés après trois mois par leur propriétaire d’origine, ils peuvent être transférés à la personne qui l’a trouvé. Cependant, au bout de deux mois supplémentaires, si personne n’est venue réclamer l’article, la propriété passe à la préfecture. Une étude des objets trouvés montre que sur les 3,9 milliards de yens en espèces remis aux postes de police de Tokyo, 2,8 milliards de yens ont été restitués à leurs propriétaires, 540 millions de yens sont allés aux trouveurs, et 492 millions de yens sont revenus à la préfecture.

(Photo de titre : Makaron/Pixta)