La plupart des adolescents japonais suivent les recommandations de confinement

Un sondage mené par la Nippon Foundation indique qu’une majeure partie des jeunes japonais font de leur mieux limiter leurs sorties durant l’épidémie de Covid-19, comme l’avait fortement demandé le gouvernement.

Comment les jeunes japonais ont-ils réagi à la crise du coronavirus et à l’annonce de l’état d’urgence ?

Entre le 21 et le 23 avril, la Nippon Foundation a effectué un sondage sur plus de 1 000 adolescents âgés de 17 à 19 ans. Les résultats révèlent que 87,4 % d’entre eux ont suivi les recommandations du gouvernement et des autorités locales visant à éviter de sortir de chez soi. Ce pourcentage inclut également les personnes n’étant pas du tout sorties de chez elles.

La majorité des jeunes japonais a déclaré suivre ces requêtes parce qu’elles ne voulaient pas être infectées ou transmettre le virus à leur famille ou à d’autres personnes. Par contraste, les personnes qui n’ont pas suivi les recommandations ont déclaré avoir agi de cette façon parce que leur travail leur y obligeait.

Pour quelles raisons suivez-vous l’appel à rester chez soi ? (réponses multiples) % 1 Éviter d’être infecté 74,8 % 2 Si infecté, éviter de transmettre le virus à mes proches ou aux autres 68,1 % 3 C’est une requête du gouvernement et des autorités locales 28,3 % 4 En voyant tous les problèmes engendrés par l’épidémie qui sont montrés dans les médias, il vaut mieux rester chez soi 19,5 % 5 Autres 2,4 %

Source : tableau crée par Nippon.com à partir des données de la Nippon Foundation

Pour quelles raisons ne suivez-vous pas l’appel à rester chez soi ? (réponses multiples) % 1 Le travail se poursuit normalement au bureau/ le commerce n’a pas fermé 42,9 % 2 Nécessité de sortir à de nombreuses occasions 38,9 % 3 Sensations de stress à la maison 20,6 % 4 Ce n’est qu’une recommandation du gouvernement et non un ordre formel 15,9 % 5 L’ennui lié au fait de ne pas aller à l’école / sur le lieu de travail 12,7 %

Source : tableau crée par Nippon.com à partir des données de la Nippon Foundation

À la question « Quelles sont vos inquiétudes quant à l’épidémie du coronavirus ? », la réponse la plus donnée, à 69,1 %, était l’incapacité à savoir quand la situation allait se résoudre.

Parmi les jeunes interrogés, 81,3 % tentent activement de recueillir des informations sur les maladies infectieuses, et la moitié d’entre eux (49,4 %) essaient de rassembler autant d'informations que possible. Environ 40 % des sondés déclarent ne pas prendre toutes les informations au pied de la lettre, mais dépendre plutôt des annonces des institutions publiques. Le sondage indique ainsi que les adolescents japonais prennent soin de ne pas se laisser influencer par les fausses nouvelles. (Voir notre article lié : La fiabilité et la diffusion des informations de santé mises à l’épreuve par le coronavirus au Japon)

À la question « de quelle façon le Japon devrait-il changer une fois que la situation redeviendra normale ? », plus de la moitié des sondés ont répondu que les gens devraient chacun mieux comprendre comment se protéger.

(Photo de titre : Pixta)