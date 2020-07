La moitié des habitants de la région de Tokyo intéressés par la vie en province

Selon une enquête récente, près de la moitié des habitants de Tokyo et des préfectures voisines souhaiteraient potentiellement quitter la capitale pour vivre en province.

Une enquête du Bureau du Cabinet, qui a ciblé 10 000 personnes âgées de 20 à 59 ans vivant à Tokyo et dans les préfectures voisines de Kanagawa, Saitama et Chiba, a révélé qu’environ la moitié manifestent un certain intérêt pour la vie en province, avec 49,8 %. Ce chiffre passe à 61,7 % pour les personnes nées en dehors de la région de Tokyo.

Parmi les répondants définitivement intéressés par la vie en province, la raison la plus citée, avec 54,8 %, est leur intérêt envers la richesse de l’environnement naturel des zones rurales. Plus de 60 % des personnes nées dans la région de Tokyo ont notamment donné cette réponse.

D’autre part, parmi les sondés originaires de l’extérieur de Tokyo, 38,4 % ont déclaré être intéressés par la vie en province afin de pouvoir vivre dans leur lieu de naissance, et 19,9 % d’entre eux souhaiteraient pouvoir s’occuper des membres de leur famille.

Lorsqu’on a demandé aux sondés quelles images positives ils avaient de la vie en province, la réponse la plus donnée (40,1 %) était la possibilité de pouvoir passer sa retraite dans un endroit en pleine nature, suivie du bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée (23,6 %).

L’impression négative la plus citée concerne les transports en commun, jugés peu commodes en province (55,5 %), et les revenus inférieurs à ceux de la capitale (50,2 %).

(Photo de titre : Pakutaso)