Les toilettes japonaises high-tech Washlet fêtent leurs quarante ans

Les toilettes révolutionnaires Toto Washlet fêtent leur quarantième anniversaire cette année. Revoyons le détail de quatre décennies de progrès technologiques.

Les toilettes japonaises high-tech Toto Washlet ont eu quarante ans en juin 2020. Lorsque le siège toilette avec bidet a été mis sur le marché pour la première fois, les consommateurs se sont montrés sceptiques vis-à-vis du concept « laver à la place de s’essuyer », mais en 1982, une publicité télévisée a aidé à changer tout ça, faisant de washlet un nom commun.

À une époque où parler de toilettes intimes à la télévision était parfaitement impensable, la société Toto fait sensation avec un spot publicitaire dans lequel la pop star avant-gardiste Togawa Jun se montre en sous-vêtements froufroutants et déclare au public : « Vos fesses veulent être lavées, elles aussi. »

Quatre décennies plus tard, 80 % des foyers japonais sont équipés de Washlet ou d’autres toilettes à bidet et l’utilisation de ces appareils est devenue standard. Le Japon est actuellement un leader mondial en matière de toilettes sophistiquées et hygiéniques qui lui valent l’admiration des visiteurs étrangers.

En mars 2019, les ventes globales de Washlet ont atteint les 50 millions. En dehors du Japon, on peut trouver ces toilettes dans les hôtels cinq-étoiles et les bâtiments emblématiques du monde entier.

Les étapes du développement de Washlet

1978 Toto commence à développer un siège de toilette à bidet utilisant des jets d’eau chaude 1980 Lancement du Washlet 1982 Lancement de la publicité télévisée pour le Washlet 1986 Début des ventes de Washlet outre-mer 1991 Premier Washlet avec désodorisation à l’ozone (remplacé par la suite par un catalyseur désodorisant) 1993 Lancement d’un design sans réservoir plus sophistiqué avec système de commande électronique 1998 10 millions d’unités vendues 1999 Premier Washlet avec fonction Wonder-Wave 2005 20 millions d’unités vendues 2011 30 millions d’unités vendues 2011 Premier Washlet avec fonction de buse auto-nettoyante 2012 Premier Washlet avec fonction Premist d’humidification de la cuvette avant utilisation 2015 Premier Washlet avec nouvelle fonction de désodorisation de l’air 2015 40 millions d’unités vendues 2017 Premier Washlet avec fonction Air-In Wonder-Wave 2019 50 millions d’unités vendues 2020 Washlet a 40 ans

Fonction Wonder Wave/Air-In Wonder Wave

Il s’agit d’une technologie mise au point par Toto qui distribue l’eau alternativement par deux jets avec des vitesses différentes permettant de fournir à l’usager une sensation satisfaisante tout en utilisant moins d’eau.

Le tout dernier modèle de Toto, lancé en 2017, intègre Air-In Wonder-Wave, qui aère les gouttelettes d’eau pour une sensation encore plus agréable.



Wonder-Wave (en haut) et Air-In Wonder-Wave

Electrolyse

Les ions chlorure dans l’eau sont électrolysés pour créer de l’acide hypochloreux qui possède des propriétés aseptisantes. Il s’agit d’un moyen écologique de maintenir les toilettes propres sans nécessiter l’utilisation de produits chimiques, l’eau revenant à son état initial plus tard.

Buse auto-nettoyante

La buse se nettoie elle-même avant et après usage. Après l’utilisation, l’intérieur de la buse est désinfecté avec de l’eau électrolysée pour maintenir l’hygiène.

Premist

La cuvette est automatiquement brumisée avant utilisation pour la rendre moins sujette à la saleté. Après usage, une autre brume contenant de l’eau électrolysée est vaporisée pour tuer les germes et laisser les toilettes propres pendant plus longtemps. La cuvette est de nouveau humidifiée automatiquement toutes les huit heures.

Désodorisant automatique de l’air

Les toilettes Washlet mémorisent à quel moment de la journée elles seront utilisées et elles actionnent le désodorisant une heure auparavant. L’appareil absorbe les mauvaises odeurs et les désodorisent à l’aide d’un filtre à eau électrolysée.



Le saisissant Neorest NX, modèle international standard de Toto présenté en 2017, intègre les fonctions Washlet dans la cuvette en céramique.

(Toutes les photos sont avec l’aimable autorisation de Toto)