« Ça va ? » : l’expression française sur les emballages de maquereaux en conserve au Japon attire les consommateurs

Des conceptions d’emballage sophistiquées ont amélioré l’image et la popularité du maquereau en conserve dans l’Archipel, notamment celles où sont inscrites l’expression française « Ça va ? ».

Il fut un temps où la plupart des Japonais pensaient au thon quand on leur parlait du poisson en conserve. On le trouvait dans toutes les armoires de cuisine, et il s’utilisait dans pratiquement tout, des sandwichs à la garniture de salade. On le retrouvait par ailleurs régulièrement en promotion spéciale dans les supermarchés. La situation a cependant changé à partir de 2014. Depuis lors, la production de thon en conserve a lentement baissé, tandis que le maquereau a pris la tête des ventes.

Le lancement de la marque « Ça va ? » en 2013 a joué un rôle important dans ce changement. L’entreprise utilise du maquereau domestique capturé dans la préfecture d’Iwate, une zone qui a subi d’énormes dégâts lors du Grand tremblement de terre de l’Est du Japon du 11 mars 2011. Le nom de la marque s’inspire du mot japonais pour maquereau, qui se dit saba... et qui ressemble donc beaucoup à l’expression « Ça va ? ».

Le design sophistiqué et accrocheur d’un maquereau bleu sur un fond jaune vif a rapidement attiré l’attention des acheteurs. La marque a complètement renversé l’image plutôt morne du maquereau en conserve comme simple accompagnement que l’on consomme avec de l’alcool bon marché, ou lorsque le budget est un peu serré avant le jour de paie...

Cette mise sur le marché a incité les concurrents à améliorer leur propre emballage. Toute une gamme de boîtes design de maquereau est maintenant exposée dans les supermarchés, et celles-ci se distinguent essentiellement par leur graphisme parmi les autres produits concurrents.

(Photo de titre : différentes marques de maquereaux en conserve. Photo de Nippon.com)