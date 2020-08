Abe Shinzô bat le record du plus grand nombre de jours consécutifs passés au poste de Premier ministre

Le 24 août 2020 exactement, Abe Shinzô est devenu le dirigeant japonais à avoir passé le plus grand nombre de jours consécutifs au poste de Premier ministre, battant ainsi le record de son grand-oncle Satô Eisaku. Il ne lui reste toutefois qu’un an avant la fin de son mandat en septembre 2021, et son état de santé suscite actuellement quelques inquiétudes.

