Prises de tête avec la perte de cheveux : les Japonais souffrent surtout du regard des femmes

Les personnes souffrant de perte de cheveux au Japon sont plus préoccupées par le regard des femmes (amies, collègues...) que par celui des hommes.

Une enquête menée par l’agence Recruit Lifestyle au Japon, ciblant 50 000 personnes âgées de 20 à 69 ans, a révélé que 7,8 % des femmes et 26,7 % des hommes sentent qu’ils souffrent d’une perte de cheveux. En outre, 30 % des sondés ont répondu que bien qu’ils n’aient pas été confrontés au problème des pertes capillaires pour le moment, ils craignaient de le développer à l’avenir, et 20 % d’entre eux ont déclaré prendre différentes sortes de mesures à titre préventif.

Du regard de qui vous souciez-vous le plus si vous perdez des cheveux ? À cette question, la réponse majoritaire a été on ne peut plus claire : « tout le monde ».

Mais les autres réponses ont montré que les femmes comme les hommes se préoccupaient davantage du regard des femmes sur le sujet.

