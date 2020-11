Les secrets que cachent les Japonais à leur conjoint(e)

Beaucoup de couples mariés jurent n’avoir aucun secret l’un pour l’autre mais c’est souvent une toute autre histoire quand il s’agit d’argent.

Lors d’une enquête menée par Matsui Securities auprès de 400 personnes âgées d’une vingtaine et d’une trentaine d’années, mariées depuis moins de 3 ans, et de 400 personnes âgées d’une cinquantaine et d’une soixantaine d’années, mariées depuis 30 ans ou plus, 67 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne cachaient rien à leur partenaire. Mais en creusant un peu plus, on arrive à une image beaucoup moins nette.

Lorsqu’on leur a demandé si elles révélaient leur salaire à leur conjoint, 62 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles le faisaient, alors que 13 % ont dit qu’elles prétendaient gagner moins qu’elles ne le faisaient en réalité et 25 % ont déclaré qu’elles ne disaient rien du tout à leur conjoint. En d’autres termes, plus d’un tiers des répondants ont dissimulé des informations à leur partenaire. Les résultats montrent que les femmes sont moins disposées à admettre réellement leurs revenus que les hommes, avec seulement 59 % le faisant.

Lorsqu’on les a interrogées sur leur épargne, 47 % des personnes ont répondu qu’elles disaient la vérité à leur partenaire sur le montant qu’elles ont économisé, alors que 53 % ne la disaient pas. Ici aussi, la tendance au secret est plus forte chez les femmes, 57 % d’entre elles ayant déclaré qu’elles minimisaient ou ne communiquaient pas le montant de leur épargne.

Concernant les personnes ayant répondu qu’elles minimisaient leurs revenus ou leur épargne, il leur a été demandé de préciser au sujet du montant qu’elles atténuaient. La moyenne pour les personnes de la vingtaine et de la trentaine était de 50 000 yens (410 euros) pour le revenu mensuel et de 500 000 yens (4 100 euros) pour l’épargne alors que pour celles ayant une cinquantaine ou une soixantaine d’années, les chiffres étaient respectivement de 30 000 yens (246 euros) et de 1 million de yens (8 200 euros). Certaines personnes interrogées avaient même secrètement mis de côté plusieurs millions de yens.

De combien minimisez-vous votre revenu et votre épargne à votre conjoint ?

Âge Revenu mensuel (moyenne) Épargne (moyenne) 20–39 50 000 yens (410 euros) 500 000 yens (4 100 euros) 50–69 30 000 yens (246 euros) 1 million de yens (8 200 euros)

Source : tableau élaboré par Nippon.com sur la base des données de Matsui Securities

