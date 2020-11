Au Japon, les hommes de plus en plus touchés par le surpoids

Au Japon, les hommes sont de plus en plus concernés par le surpoids et l’obésité. Par ailleurs, un nombre d’entre eux confient même qu’améliorer leur alimentation et faire de l’exercice ne les intéressent pas.

Selon l’étude annuelle sur la santé et la nutrition au Japon, menée depuis 2013 par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, le nombre d’hommes en surpoids au Japon ne cesse d’augmenter.

L’étude s’est basée sur la mesure de l’Indice de masse corporelle (IMC). Le chiffre se calcule en divisant le poids (en kg) par le carré de la taille (m), et doit se situer en 18,5 et 25 pour être dit « dans la norme ». Une personne avec un IMC supérieur à 25 est considérée comme étant « en surpoids », avec différents paliers allant jusqu’au stade d’une « obésité morbide ». L’enquête regroupe les réponses de 2 836 foyers.

En 2019, 33 % des hommes affichaient un IMC moyen de 25 ou plus, soit 4,4 points de plus qu’en 2013. Par tranche d’âge, la moyenne était de 39,7 % chez les hommes dans la quarantaine et de 39,2 % chez les quinquagénaires. Pour les femmes, la moyenne générale était de 22,3 %, soit une hausse de 2,0 points par rapport à 2013. Toutes tranches d’âge confondues, le surpoids et l’obésité touche généralement plus les hommes que les femmes.

Hommes, femmes confondus, ils sont de plus en plus nombreux à avouer n’avoir aucun intérêt ou même l’intention d’améliorer leurs habitudes alimentaires ou de faire d’exercice ; entre 30 % et 40 %. Les personnes concernées citent souvent des responsabilités telles que le travail, les travaux ménagers et la garde des enfants. D’autres ne donnent aucune raison en particulier et confient être simplement trop « paresseuses ».

(Photo de titre : Pixta)