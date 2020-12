Un effet positif de la pandémie : de plus en plus de Japonais « accros » au ménage

Est-ce dû au fait que les gens passent plus de temps chez eux en raison de la pandémie ? Toujours est-il que le ménage semble faire l’objet d’une nouvelle prise de conscience. Au Japon à la fin de l’année justement, chacun doit habituellement procéder à un grand ménage.

Au Japon, si l’année se termine traditionnellement par un grand ménage de toute la maison, de moins en moins de personnes sont motivées pour le faire. Mais cette année, tout semble changer. En effet, selon les résultats d’une enquête menée en ligne auprès de 2 080 personnes par la société Duskin, une grande entreprise fournissant du matériel et des services de nettoyage pour la maison, 71,2 % des sondés ont répondu qu’ils avaient l’intention d’effectuer le grand ménage de fin d’année.

Notons pourtant que ce pourcentage avait été de 52,5 % l’année précédente, soit le taux le plus bas depuis les débuts de l’enquête en 2005.

Les principales cibles visées pour le grand ménage sont les hottes aspirantes et les aérateurs (19,5 %) et la cuisine dans son ensemble (17,8 %).

Dans l’ensemble, 34,4 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles passaient plus de temps à faire le ménage et qu’elles le faisaient plus fréquemment depuis la pandémie de Covid-19. Les gens semblent avoir pris l’habitude de nettoyer plus assidûment en tant que mesure de prévention contre l’infection, comme le montre la déclaration d’un homme de 61 ans : « Je voudrais réduire au minimum les bactéries adhérant aux meubles, aux tables et aux boutons de porte. » ou celle d’une femme de 51 ans : « Je pense que les bactéries vont disparaître si je nettoie, alors je fais le ménage plus souvent. »

D’autre part, les gens sont restés plus longtemps chez eux avec la déclaration de l’état d’urgence et la recommandation du télétravail, et ils déclarent par exemple : « Je remarque beaucoup plus les endroits sales. » selon un homme de 47 ans, ou « Les toilettes et la cuisine sont utilisées plus souvent et j’ai l’impression qu’elles sont plus sales qu’avant. » d’après une femme de 52 ans.

Ce changement d’opinion vis-à-vis du nettoyage pendant la crise sanitaire du Covid-19 se traduit bien par cette réponse de 91,9 % des personnes interrogées : « J’en suis venu(e) à penser qu’il était important de faire plus souvent le ménage. » Certains ont commencé à voir le ménage de manière positive, non plus comme une obligation, mais comme un plaisir donnant « un sentiment d’accomplissement » et déclarant même qu’ils étaient « devenus accros ».

Duskin en a conclu que ce changement de prise de conscience était en relation avec les intentions de procéder au grand ménage de fin d’année.

