Le classement des prénoms 2020 au Japon : une connotation souvent liée à la lumière

D’après une récente enquête sur les prénoms choisis pour les bébés nés en 2020, c’est « Haruto » qui s’est adjugé la première place pour les garçons et « Honoka » pour les filles. Une tendance à choisir un prénom doté d’une connotation liée à la lumière — sans doute face à la période sombre actuelle — a été remarquée.

L’enquête a été menée par la société de vente de produits pour enfants Akachan Honpo, et a porté sur les prénoms donnés aux nourrissons nés du 1er janvier au 20 octobre 2020 et elle a concerné un total de 36 816 enfants (18 617 garçons et 18 199 filles).

Classement 2020 des prénoms

Garçon Fille 1 Haruto (1) Honoka (—) 2 Minato (3) Akari (4) 3 Haruki (6) Himari (2) 4 Sôta (2) Mei (1) 5 Yûto (4) Ema (6) 6 Riku (7) Yui (3) 7 Yuito (5) Mio (5) 8 Aoto (9) Ichika (—) 9 Aoi (—) Aoi (8) 10 Hinata (—) Tsumugi (—)

Les chiffres entre parenthèses indiquent le classement l’année précédente.

À la question sur l’élément le plus important pour le choix du prénom, la réponse « le son, la tonalité » est venue en première place, suivie par la signification et l’image des idéogrammes kanji en seconde position et le nombre de traits des kanji en troisième place. Car d’après l’ancienne divination chinoise, le nombre total de traits obtenu en additionnant les idéogrammes du nom de famille et du prénom peut s’avérer de bon ou de mauvais augure pour la vie de l’enfant.

Pour les tendances de cette année, l’enquête a révélé que la situation particulière provoquée par le Covid-19 a eu une influence considérable sur le choix des prénoms. Alors que les actualités sont souvent sombres, les prénoms avec une connotation de lumière, émanant du soleil ou de la Lune, ont grimpé dans le classement par rapport à l’année précédente, aussi bien pour les garçons que pour les filles.

