Les jeunes Japonais s’habituent aux « fêtes alcoolisées en ligne »

La pandémie de Covid-19 a provoqué une augmentation des personnes appréciant les soirées alcoolisées à la maison, avec les jeunes particulièrement intéressés par les fêtes en ligne.

Nombreux sont ceux qui ont passé beaucoup plus de temps chez eux pendant l’année 2020 en raison du Covid-19. Durant l’état d’urgence au Japon, le gouvernement avait demandé aux gens de s’abstenir de sortir trop souvent et même après la levée de cette contrainte, beaucoup d’entreprises sont restées en télétravail.

Une enquête sur les comportements en termes de consommation d’alcool et de santé pendant la crise du Covid-19, menée par l’entreprise pharmaceutique Itô Kanpô, a permis de constater qu’il n’y avait pas de changement majeur dans l’ensemble pour ce qui est de la fréquence à laquelle les personnes interrogées buvaient de l’alcool depuis le début de la pandémie. Mais plus de 70 % ont répondu qu’elles buvaient moins fréquemment en dehors de chez elles, alors que 30 % d’entre elles ont déclaré boire plus souvent à la maison.

Les raisons évoquées communément parmi les personnes interrogées pour ce qui est de boire plus souvent chez soi ont été non seulement d’éviter le coronavirus mais également le meilleur confort, des coûts moindres et la liberté de boire sans avoir à se soucier des autres.

Les commentaires suivants ont été donnés : « Je parle plus souvent avec mon conjoint et cela nous a beaucoup rapproché » ; « C’est sympa de se délasser à la maison en buvant un verre et en grignotant mes amuse-gueule favoris » ; « Je peux passer plus de temps chez moi avec ma fille pendant le week-end maintenant et nous pouvons bavarder de choses et d’autres devant un verre. »

Un quart, soit 26,4 %, des personnes interrogées ont déclaré qu’elles avaient participé à une fête alcoolisée en ligne, à l’aide de Zoom ou de services similaires. La consommation d’alcool en ligne est plus populaire auprès des jeunes, avec 61 % de jeunes femmes de la vingtaine qui ont tenté l’expérience. Les avantages évoqués le plus souvent par les répondants à l’enquête ont été de leur permettre de boire avec des amis et des connaissances vivant au loin et le fait de ne pas avoir à s’inquiéter de l’heure.

Un problème a toutefois été identifié, puisque les séances de consommation en ligne peuvent parfois traîner en longueur, et inciter certains à boire plus qu’ils ne le font d’ordinaire...

(Photo de titre : Pixta)