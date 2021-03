En 2021, près de 3 700 entreprises japonaises fêtent leur centenaire

Fondées en 1921, 3 696 entreprises dans l’ensemble du Japon célèbrent un siècle d’existence cette année.

Si l’on remonte cent ans en arrière, nous nous retrouvons trois ans après la fin de la Première Guerre mondiale et deux ans avant le Grand tremblement de terre du Kantô en 1923... Ces entreprises qui ont continué à répondre aux besoins de la société et à survivre aux catastrophes pendant un siècle, font désormais partie de l’histoire.

Parmi les entreprises japonaises qui célèbreront fièrement leur centenaire en 2021, prenons par exemple Terumo Corporation, dont les thermomètres médicaux pour la maison sont bien connus. La société a été fondée en 1921 sous le nom de Sekisen Ken-onki Kabushiki Kaisha, par des médecins parmi lesquels le docteur Kitazato Shibasaburô, en vue d’une production domestique de thermomètres. L’entreprise est par la suite la première à mettre en vente au Japon des seringues jetables et des sacs de sang, et elle participe activement au développement du secteur médical du pays avec ses équipements destinés aux salles d’opération et aux chambres des malades. Mais c’est en 2020 qu’elle se fait particulièrement remarquer en tant que fabricant d’appareils d’oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO), utilisés pour les patients contaminés par le Covid-19 en réanimation.

Citons également Mitsubishi Electric, Komatsu Ltd., Consumers Co-operative Kobe, la première coopérative de consommateurs du Japon, la chaîne de supermarchés Izumiya Co., Ltd., le fabricants de pièces de vélos Shimano Inc., et le fabricant de pièces automobiles Topy Industries Limited.

Les principales entreprises qui fêteront leur centième anniversaire en 2021

Mitsubishi Electric Tokyo Equipements Tokyo (arr. Chiyoda) Électroménagers grand public Komatsu Tokyo (arr. Minato) Fabrication d’engins de construction Terumo Tokyo (arr. Shibuya) Fabrication d’équipements médicaux Co-op Kobe Kobe (préf. Hyôgo) Coopérative de consommateurs Izumiya Osaka (préf. Osaka) Vente au détail de produits alimentaires (supermarchés) Shimano Sakai (préf. Osaka) Fabrication de bicyclettes et pièces de bicyclettes Topy Industries Tokyo (arr. Shinagawa) Fabrication de pièces automobiles Kakuyasu Tokyo (arr. Kita) Vente d’alcools en gros et au détail Ôtsuka Pharmaceutical Factory Naruto (préf. Tokushima) Fabrication de produits pharmaceutiques

Source : graphique établi par Nippon.com d’après les calculs effectués par l’institut Tokyo Shoko Research, Ltd.

(Photo de titre : un équipement ECMO de Terumo Corporation assurant les fonctions cardiaques et respiratoires du patient. Jiji Press)