Plus besoin de rouge à lèvres avec un masque : les produits les moins bien vendus en 2020 au Japon

En 2020, les ventes de cosmétiques comme le rouge à lèvres ont lourdement pâti de la pandémie de coronavirus, ces produits devenant tout à coup quasi secondaires pour un grand nombre de personnes. Plus besoin de maquillage si l’on reste chez soi ou l’on porte un masque !

La société japonaise d’études de marché Intage a dressé une liste des produits qui se sont le moins bien vendus en 2020. En tête de ceux qui ont quasiment perdu tout intérêt auprès des consommateurs, citons le rouge à lèvres (en raison du port du masque), les médicaments contre le mal des transports (un grand nombre choisissant de limiter leurs voyages), et enfin les médicaments cardiotoniques (généralement très prisés des touristes chinois, qui cette fois-ci ont dû renoncer à venir passer quelques jours dans l’Archipel).

Rang Catégorie (%=chiffre d’affaires par rapport à 2020) Rang Catégorie (%=chiffre d’affaires par rapport à 2020) 1 Rouge à lèvres (44 %) 11 Chewing-gums (82 %) 2 Médicaments contre le mal des transports (54 %) 12 Solution pour lentilles de contact (83 %) 3 Médicaments cardiotoniques (63 %) 13 Médicaments pour les maux de nez (83 %) 4 Fard à joue (66 %) 14 Boissons énergisantes (85 %) 5 Fond de teint (68 %) 15 Lait pour visage (85 %) 6 Base de maquillage (72 %) 16 Boissons aux jus de fruits (87 %) 7 Fond de teint blanchissant (79 %) 17 Masques cosmétiques pour le visage (87 %) 8 Médicaments contre la toux (79 %) 18 Déodorant (88 %) 9 Médicaments contre le rhume (79 %) 19 Boissons énergisantes pour sportifs (88 %) 10 Suppléments de vitamines B₁ (81 %) 20 Maquillage pour les yeux (88 %)

Source : tableau créé par Nippon.com à partir de données de la société japonaise d’études de marché Intage

Intage a recensé les ventes de produits de consommation quotidiens, tels que la nourriture, les boissons et les accessoires, pour la période de janvier à octobre 2020. Pour les besoins de l’étude, les données de vente au détail d’environ 4 000 magasins au Japon ont été prises en compte.

C’est le rouge à lèvres qui arrive, et de loin, en tête de classement, avec un chiffre d’affaires en baisse de plus de la moitié par rapport à l’année précédente (44 %). Pour compenser des ventes en chute libre, certains fabricants proposent des rouges à lèvres qui ne laissent pas de trace sur le masque.

Le rouge à lèvres n’est pas le seul produit à faire grise mine. La situation est tout aussi morose pour le fard à joues, le fond de teint, la base de maquillage et le fond de teint de poudre blanche, en tête du classement des dix produits qui se sont le moins bien vendus en 2020. Après la déclaration de l’état d’urgence en avril 2020, le télétravail a de plus en plus été privilégié, rendant les produits de maquillage complétement secondaires pour un grand nombre de consommateurs.

Cependant, le masque ne couvrant que la moitié du visage, bon nombre ont choisi de mettre l’accent sur le regard, si bien que la baisse des ventes de produits de maquillage pour les yeux n’a été que légère par rapport à d’autres produits cosmétiques.

Intage a eu utilisé la même méthode pour recenser les produits qui se sont le plus vendus en 2020. Le constat est sans appel et sans surprise ; ce sont les masques qui caracolent en tête avec une augmentation de 325 % par rapport à la même période l’année dernière. Viennent ensuite les désinfectants (202 %), les thermomètres (149 %), les solutions de bains de bouche (120 %) et les lingettes humides (79 %). Les produits qui se sont les mieux vendus en 2020 ont dans l’ensemble trait à l’hygiène, ce qui n’est guère surprenant en période de pandémie.

(Photo de titre : Pixta)