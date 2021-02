Accidents de la route au Japon : un nombre historiquement bas en 2020

Le nombre annuel de décès par accident de la route en 2020 au Japon a atteint le niveau le plus bas historiquement, même si l’objectif du gouvernement pour réduire jusqu’à 2 500 ou moins ces accidents mortels n’a pas été atteint.

Selon l’Agence nationale de la police, les décès par accident de la route en 2020 sont montés à 2 839 au total, une diminution de 376 par rapport à l’année précédente. Ceci correspond au quatrième chiffre le plus bas consécutif depuis le début des enregistrements en 1948, et la première fois que le chiffre est inférieur à 3 000.

Le taux de mortalité pour 100 000 personnes est de 2,25, correspondant à moins d’un septième du taux pour l’année de pointe de 1970, lorsque l’on comptait 16,33 morts pour 100 000 personnes. Les statistiques préliminaires montrent qu’il y a eu au total 309 000 accidents de la route en 2020, une diminution de presque 20 % par rapport à l’année précédente.

Les décès par accidents de la route ont nettement accéléré entre les années 1950 et 1960 avec la brusque augmentation du nombre de voitures en circulation. Le Japon a rendu les ceintures de sécurité obligatoires pour les sièges avant sur les autoroutes et les voies rapides en 1985 et sur la totalité des routes en 1992. À partir de la moitié des années 1990, d’autres mesures ont été mises en place afin d’améliorer la sécurité de la conduite, comme la propagation rapide des véhicules dotés d’airbags, ce qui a entraîné une réduction des accidents mortels.

Plus récemment, les véhicules sont de plus en plus souvent équipés de technologies de sécurité préventive, comme des systèmes d’évitement de collision et les systèmes de prévention de sortie de voie. L’utilisation d’enregistreurs de conduite devient de plus en plus courant et l’on considère que ceci a également encouragé une manière de conduire plus sûre. Un autre facteur intervenant dans la baisse des accidents mortels en 2020 en particulier est la diminution du nombre de véhicules sur les routes puisque les gens sont nombreux à limiter leurs déplacements durant la pandémie de Covid-19.

Les décès par accidents de la route chez les personnes âgées de 65 ans ou plus ont diminué de 186 par rapport à l’année dernière, descendant jusqu’à 1 596, mais le pourcentage d’accidents mortels en relation avec cette population a augmenté de 56,2 %. Pour réduire encore les décès, il sera nécessaire de prendre des mesures pour éviter les accidents de la route parmi les seniors. (Voir notre article : Le Japon face aux accidents causés par les conducteurs âgés)

(Photo de titre : Pixta)