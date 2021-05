Demandes de brevets en 2020 : le Japon à la troisième place, devant la Chine et la France

L’un des domaines où la pandémie de Covid-19 n’a pas provoqué de fâcheuses conséquences est le développement des technologies numériques, comme en témoigne le nombre de demandes de brevet envoyées à l’Office européen des brevets (OEB) en 2020, qui est resté pratiquement stable par rapport à l’année précédente. Et le Japon a grandement contribué à ce résultat : il a été le troisième demandeur de brevet, devant la Chine et la France.

Le baromètre 2020 des demandes de brevet, établi par l’Office européen des brevets (OEB), indique que 180 250 demandes ont été effectuées l’année dernière. Avec une très légère baisse de 0,7 % par rapport à 2019, année où le nombre a été le plus haut jamais enregistré, on peut dire que la crise sanitaire n’a pas eu d’effet particulièrement négatif dans ce domaine.

Selon le classement des demandes de brevet par pays, le Japon se place en troisième position, avec 21 841 demandes (-1,1 % comparé à 2019), contribuant à 12,1 % du total. Il est devancé par les États-Unis et l’Allemagne.

Classement par pays du nombre de demandes de brevets en 2020

Pays Nombre de demandes

(comparaison avec le baromètre 2019) États-Unis 44 293 (-4,1 %) Allemagne 25 954 (-3,0 %) Japon 21 841 (-1,1 %) Chine 13 432 (+9,9 %) France 10 554 (+3,1 %) Corée du Sud 9 106 (+9,2 %) Suisse 8 112 (-1,9 %) Pays-Bas 6 375 (-8,2 %) Royaume-Uni 5 715 (-6,8 %) Italie 4 600 (+2,9 %)

Source : tableau crée par Nippon.com sur la base des données de l’Office européen des brevets

Par principaux secteurs techniques, le Japon a effectué 2 009 demandes de brevets pour les machines, appareils et énergies propres, 1 411 pour les transports et 1 375 pour les communications numériques. C’est par ailleurs dans ce domaine-ci que la croissance du nombre de demandes est la plus importante, avec 10,6 % d’augmentation par rapport à 2019.

Parmi les entreprises japonaises, Sony reste dominante sur le marché des demandes de brevets pour la cinquième année consécutive. Dans le classement international, la firme s’est placée au onzième rang en 2018, neuvième en 2019 et huitième en 2020. (Voir notre article : Morita Akio, fondateur de Sony : le centenaire de la naissance d’une légende du monde des affaires)

Top 10 des entreprises japonaises par nombre de demandes de brevet

Entreprise Nombre de demandes de brevet Sony 1 477 Panasonic 792 Mitsubishi Electric 647 Canon 612 Hitachi 582 Toshiba 419 Mitsubishi Heavy Industries 381 Toyota 373 NTT Docomo 372 Ricoh 362

Source : graphique crée par Nippon.com sur la base des données de l’Office européen des brevets

Top 10 international des entreprises par nombre de demandes de brevet

Entreprise Nombre de demandes de brevet Samsung (Corée du Sud) 3 276 Huawei (Chine) 3 113 LG (Corée du Sud) 2 909 Qualcomm (États-Unis) 1 711 Ericsson (Suède) 1 634 Siemens (Allemagne) 1 625 Bosch (Allemagne) 1 597 Sony (Japon) 1 477 Philips (Pays-Bas) 1 419 BASF (Allemagne) 1 305

Source : graphique crée par Nippon.com sur la base des données de l’Office européen des brevets

(Photo de titre : Pixta)