Les Japonais dépensent deux fois plus pour leurs chiens que pour leurs chats

Les propriétaires doivent (et souvent veulent) dépenser beaucoup pour leurs chats et leurs chiens, notamment lorsqu’il s’agit de laisser tourner l’air conditionné ou d’acheter la nourriture adaptée à l’âge et au niveau de forme physique de l’animal. De nombreuses personnes investissent même plus d’argent dans les soins de leurs animaux domestiques que pour eux-mêmes au Japon.

Un sondage mené par l’assurance pour animaux de compagnie Anicom Insurance a montré qu’en 2020, les dépenses annuelles moyennes pour les chiens ont augmenté de 13,1 % pour atteindre 347 104 yens (2 665 euros) par propriétaire. Pour les chats, les dépenses ont atteint 164 835 yens (1 265 euros), soit une augmentation de 3,9 %. L’écart s’est agrandi, les chiens coûtant désormais plus du double que les chats.

L’enquête a été menée en ligne auprès des assurés de la compagnie, et a reçu 3 523 réponses.

Pour les chiens comme pour les chats, le plus gros des dépenses a été effectué pour la « nourriture et friandises », montant à 64 745 yens (495 euros) pour les chiens et à 42 925 yens (330 euros) pour les chats. La catégorie « soins vétérinaires pour les blessures et les maladies » a quant à elle augmenté de 34,7 % pour les chiens par rapport à l’année précédente, atteignant 60 430 yens (465 euros). Pour les chats, l’augmentation est de 33,1 %, avec 31 848 yens (245 euros).

L’analyse de la compagnie d’assurances est la suivante : « Avec la crise du Covid-19, les propriétaires travaillent davantage à leur domicile et sortent moins à l’extérieur. Ils passent beaucoup plus de temps avec leurs animaux, et pourraient être par conséquent plus conscients des changements de leur état de santé. Les visites chez le vétérinaire se font donc plus fréquentes. »

Les catégories dans lesquelles les propriétaires disent dépenser davantage pour leurs animaux que pour eux-mêmes sont notamment les soins de toilette (32,9 %) et les soins de santé (30,8 %). Les réponses incluaient : « Je ne vais au salon de coiffure que tous les deux ou trois mois, mais mon chien va se faire tailler les poils tous les mois » et « mes animaux vont très souvent passer des examens de santé complets et se font soigner pour tous leurs plus petits problèmes ».

