La mafia japonaise en déclin : baisse record du nombre de « yakuza »

En raison d’une législation plus stricte sur le crime organisé au Japon, le nombre de yakuza s’est effondré durant les trente dernières années, chutant jusqu’au tiers de ce qu’il était dans les années 1990.

Un compte-rendu de l’Agence nationale de police de 2020 montre que le nombre de membres des clans mafieux ou bandes criminelles organisées (bôryokudan) , a chuté de 2 300 par rapport à l’année 2019, pour atteindre le chiffre de 25 900. C’est la seizième année consécutive de baisse de ce chiffre, qui est arrivé au niveau le plus bas depuis le début de l’enregistrement des statistiques en 1958. Le nombre de membres des clans mafieux a chuté de 1 100 jusqu’à 13 300 et celui des membres « associés » de 1 200 jusqu’à 12 600.

Toutes les bandes criminelles organisées ont enregistré des baisses, avec un nombre total de membres de la plus grande organisation mafieuse, le Yamaguchi-gumi, chutant de 400 (jusqu’à 8 200). Le Sumiyoshi-kai a diminué de 100 (jusqu’à 3 300), le Kobe Yamaguchi-gumi de 500 (jusqu’à 2 500) et le Kizuna-kai de 120 à (jusqu’à 490). Les cinq principaux syndicats du crime dans leur ensemble regroupent 18 600 membres, soit 71,8 % du total des recrues des gangs. Les mesures répressives de la police et les efforts anti-gang au niveau local semblent avoir entravé les activités des organisations criminelles.

Nombre de membres des principaux clans mafieux du Japon

Nom du clan Membres Membres associés Yamaguchi-gumi 3 800 4 400 Sumiyoshi-kai 2 600 1 600 Inagawa-kai 2 000 1 300 Kobe Yamaguchi-gumi 1 200 1 300 Kizuna-kai (ancien Ninkyô Yamaguchi-gumi) 230 260

Source : graphique élaboré par Nippon.com sur la base des données de l’Agence nationale de police

Le nombre de membres des bandes mafieuses arrêtés a également diminué en 2020 de 1 092 (jusqu’à 13 189). Le plus grand nombre d’arrestations a porté sur es violations de la Loi sur le contrôle des stimulants (3 510), suivi par les voies de fait entraînant des blessures (1 629), les fraudes (1 249), les vols (1 157) et les voies de fait (829). La police a également arrêté 97 yakuza pour accusation de meurtre.

Les autorités ont toutefois eu des difficultés à juguler la violente dispute entre le Yamaguchi-gumi et son groupe dissident le Kobe Yamaguchi-gumi qui s’est enflammée lorsque cette dernière organisation a rompu les liens en 2015. Il y a eu neuf incidents en rapport avec ce conflit en 2020, amenant le total depuis mars 2016 à 82. Les pistolets, qui sont rigoureusement réglementés au Japon, sont souvent les armes de choix pour les rivaux cherchant à régler leurs comptes, et des fusillades se sont produites dans la ville d’Okayama (préf. Okayama) en mai et à Amagasaki (préf. Hyôgo), en novembre. Dans l’ensemble, 259 mafieux ont été arrêtés en relation avec cette guerre intestine.

(Photo de titre : la police affiche un avis sur l’entrée du siège du clan Yamaguchi-gumi à Kobe, préfecture de Hyôgo, le 7 janvier 2020, pour désigner ce bien comme propriété d’un groupe criminel organisé. Jiji Press)