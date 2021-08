Dernières données sur la population du Japon : une chute importante en cinq ans

Japan Data

Le recensement effectué en 2020 au Japon a enregistré une baisse de la population de plus de 800 000 personnes depuis le dernier recensement de 2015. Voici également les dernières données des hausses et baisses de la population au sein des différentes régions du pays.

La population du Japon était de 122 626 568 habitants au 1er octobre 2020. Les chiffres préliminaires du recensement de 2020, annoncés par le ministère des Affaires intérieures et des Communications, montrent une baisse de 868 177 personnes depuis le recensement précédent en 2015. Si un recensement national est mené tous les cinq ans depuis 1920, un déclin de la population a été remarqué pour la première fois en 2015 et il s’est reproduit pour la seconde fois.

D’après les prévisions des Nations Unies, la population du Japon occupait la dixième place mondiale au moment du dernier recensement, mais elle est actuellement tombée au onzième rang, dépassée par le Mexique.

Par préfecture, Tokyo compte la plus importante population (14 064 694 habitants), suivie par Kanagawa (9 240 411) et Osaka (8 842 523). La préfecture ayant la population la plus basse était Tottori (553 847).

Dans l’ensemble, la population n’a augmenté que dans 9 préfectures (parmi les 47) : Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Aichi, Shiga, Osaka, Fukuoka et Okinawa. Une baisse de population a do,nc été enregistrée dans 38 préfectures.

Le taux de croissance démographique le plus élevé est celui de Tokyo, avec 4,1 %, encore plus haut que le chiffre du dernier recensement. Au total, Tokyo et les préfectures avoisinantes de Saitama, Chiba et Kanagawa ont enregistré une augmentation de 800 000 personnes, pour atteindre les 36,9 millions. Ce qui correspond approximativement à 30 % de la population totale du Japon et montre clairement comment celle-ci se concentre dans la zone de la mégalopole de Tokyo. Avec 6,2 %, Akita, au nord du pays, a le taux de baisse de la population le plus important.

Le nombre de foyers d’une seule personne a augmenté de 4,2 % et atteint le chiffre de 55 719 562. De même, le nombre moyen de personnes par foyer a diminué, pour arriver à un record de 2,27.

(Photo de titre : Pixta)