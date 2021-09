Que pensent les adolescents japonais du sexe et de l’éducation sexuelle ?

Japan Data

Une étude récente a interrogé les adolescents japonais sur l’acte sexuel, leur expérience sexuelle et l’éducation sexuelle.

La Nippon Foundation a mené une étude récemment auprès de 1 000 garçons et filles, âgés de 17 à 19 ans, sur le thème du sexe. Alors que les filles sont apparemment plus expérimentées, l’étude a révélé qu’elles avaient des impressions plus négatives sur le sexe que les garçons.

Dans l’ensemble, 23,6 % des répondants avaient eu une expérience sexuelle. La répartition par genre a montré un écart de 5 % entre les 26,2 % de filles et les 21,2 % de garçons. À la question sur leur âge au moment de leur première expérience sexuelle, la réponse la plus courante a été de 17 ans (30,6 %) pour les filles et de 18 ans (28,3 %) pour les garçons.

L’image de chacun des genres par rapport au sexe s’est révélée très différente. Les garçons ont eu des attitudes plus positives, 66,7 % d’entre eux associant l’acte à « une image agréable », 40,8 % à « un sentiment de bonheur » et 39,1 % pensant que « c’est amusant ».

En revanche, les filles ont montré qu’elles en avaient une image moins positive : seulement 33,7 % pour « une image agréable » , 25,4 % pour « un sentiment de bonheur » et 12,9 % pour « c’est amusant ». Elles avaient plutôt des impressions plus négatives que les garçons, étant plus enclines à voir le sexe comme « sale », « désagréable » et « douloureux ».

Interrogés sur la façon dont ils avaient appris des choses sur le sexe, la majorité des garçons, avec 50,8 %, ont répondu « par des amis » et 49,0 % sur des « sites pour adultes », alors que la réponse la plus courante pour les filles, avec 48,6 %, a été les « cours à l’école ».

Interrogés sur les cours d’éducation sexuelle à l’école, plus de filles que de garçons ont répondu qu’elles voulaient apprendre plus sur « l’égalité des sexes », « la violence, comme le viol commis par une connaissance, et comment se protéger » ainsi que sur « la prise de décision sur le sexe et le refus d’une relation sexuelle ».

(Photo de titre : Pixta)