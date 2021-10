Les centenaires au Japon en 2021 : un nombre record et une augmentation constante

Japan Data

Si la vaste majorité des centenaires au Japon sont des femmes (88,4 %), le nombre d’hommes de plus de 100 ans a toutefois franchi la barre des 10 000 pour la première fois.

Les chiffres du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales (au 1er septembre 2021) montrent que 6 060 centenaires supplémentaires ont été enregistrés par rapport à l’année précédente, ce qui porte le total de Japonais de plus de 100 ans à 86 510, un nouveau record. Le nombre est en effet en augmentation constante depuis 51 ans.

L’actuelle doyenne de l’humanité est la Japonaise Tanaka Kane, 118 ans, habitante de Fukuoka. En mars 2019, elle a officiellement été reconnue comme la personne la plus âgée au monde par le Livre Guiness des Records. Celui-ci a également reconnu Sumiyama Umeno et Kodama Koume comme les jumeaux les plus vieux du monde, à 107 ans et 300 jours (au 1er septembre 2021). Le plus vieil homme au Japon est Ueda Mikizô, 111 ans, habitant de Nara.

En 1963 au Japon, quand la Loi sur le bien-être des personnes âgées a été adoptée, le pays ne comprenait que 153 centenaires. Ce nombre a constamment augmenté depuis, dépassant les 1 000 en 1981 et passant la barre des 10 000 en 1998, pour en décompter plus de 86 000 aujourd’hui.

Où retrouve-t-on le plus grand nombre de centenaires ? Parmi les 47 préfectures du Japon, c’est celle de Shimane (au sud-ouest) qui arrive en tête avec un taux de 134,8 personnes pour 100 000 habitants. Son ratio est trois fois supérieur à celui de la préfecture de Saitama (juste au nord de Tokyo), qui est le plus bas du pays avec 42,4. On dénombre plus de centenaires par habitant dans l’ouest du Japon qu’à l’est. Le ratio semble être moins important dans la région de Tokyo en particulier.

Nombre de centenaires pour 100 000 habitants dans les préfectures japonaises

Taux les plus élevés Taux les moins élevés Shimane 134,8 Saitama 42,4 Kôchi 126,3 Aichi 44,4 Kagoshima 118,7 Chiba 49,1 Tottori 114,1 Kanagawa 49,6 Yamaguchi 111,5 Osaka 49,8

Source : graphique crée par Nippon.com d’après les données du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales

(Photo de titre : Pixta)