La Japonaise Tanaka Kane, doyenne de l’humanité, s’est éteinte à 119 ans

La doyenne de l’humanité Tanaka Kane s’est éteinte le 19 avril à 119 ans dans un hôpital de Fukuoka, au sud-ouest du Japon. L’information a été rendue publique le 25.

La Japonaise est née le 2 janvier 1903 dans le village de Wajiro, aujourd’hui faisant partie de Fukuoka. Son vénérable âge avait été homologué en 2019 par le Guiness des Records.



Tanaka Kane en mars 2019, lorsque son âge est officiellement enregistré dans le Guiness des Records.



Tanaka Kane en septembre 2021

Selon le gouvernement préfectoral, elle avait longtemps tenu un commerce de vente de riz avec son mari. C’est en 2005, à 102 ans, qu’elle a commencé à vivre dans une maison de retraite. Elle appréciait particulièrement le chocolat et les boissons gazeuses comme le Coca-Cola, et communiquait facilement et agréablement avec le personnel en utilisant ses mains.

La personne actuellement la plus âgée du Japon est également une femme, Tatsumi Fusa, 115 ans, habitante de la préfecture d’Osaka.

