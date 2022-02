Quelles sont les habitudes quotidiennes des centenaires japonais ?

Japan Data

Le Japon est l’un des pays où le pourcentage de seniors est le plus élevé. Années après années, le nombre de centenaires n’a cessé d’augmenter pour atteindre un record de 86 510 en 2021. Parmi elles, 100 personnes en parfaite santé, qui ne sont ni alitées ni hospitalisées, ont bien voulu répondre à une enquête afin d’essayer de percer leurs secrets de longévité.

Depuis 2016, la société Q’Sai mène chaque année une étude auprès de 100 personnes âgées de 100 ans et plus, ni alitées ou hospitalisées, ainsi que des membres de leur famille. L’étude cherche à percer le mystère des habitudes saines de ces centenaires.

Pour l’édition 2021, les plus réponses les plus fréquemment données concernaient les habitudes alimentaires. 51 participants, soit juste un peu plus de la moitié d’entre eux, ont répondu « je mange de tout », « je m’assure de prendre trois repas par jour » et « je mange beaucoup de légumes ». D’autres ont répondu : « j’apprécie une boisson alcoolisée chaque soir ». Par ailleurs, 36 personnes ont dit rester « optimistes » et « aller de l’avant plutôt que resasser ».

L’âge, c’est dans la tête, mais ça se passe aussi dans l’assiette. Continuant de révéler leurs secrets, les personnes interrogées ont répondu qu’elles consommaient certains aliments quotidiennement ; « du riz » pour l’énergie (59 personnes), « des légumes » pour les nutriments (45 personnes) et « des produits laitiers » pour la santé des dents et des os (25 personnes).

Un grand nombre de personnes interrogées ont confié avoir recours à de nombreuses astuces pour augmenter leur consommation de légumes. Elles peuvent par exemple les cuire ou les faire mijoter pour les rendre plus faciles à mâcher ou même les consommer à l’état liquide, sous forme de jus ou de soupes.

L’âge moyen des personnes interrogées était de 101,45 ans. Cependant, celles qui font de l’exercice pendant plus de 30 minutes par jour ont répondu qu’elles se donnaient en moyenne 89,9 ans pour les capacités physiques et 83,3 ans pour les facultés mentales. Dans les deux cas, pour elles, l’âge n’est qu’un nombre. Elles ont confié se sentir de 10 ans plus jeune que leur âge réel. (Voir notre article : « L’âge n’est qu’un nombre »: à 90 ans, la Japonaise coach en fitness)

