« L’âge n’est qu’un nombre »: à 90 ans, la Japonaise coach en fitness

Takishima Mika a commencé le fitness à l’âge de 65 ans. « À cette époque, je n’étais pas juste un peu enveloppée : je portais des pantalons deux fois plus grands que maintenant, se remémore-t-elle. Mais je refusais d’admettre que j’avais pris du poids. Et un jour, mon mari m’a fait remarquer que j’avais grossi... Je me suis dit que la situation était critique et j’ai commencé à aller à la gym. »

Mika était alors une femme au foyer qui ne faisait pas du tout d’exercice physique. Immédiatement fascinée par l’univers du fitness, elle réussit à perdre 15 kg en 5 ans.

Coach fitness à 87 ans

L’objectif initial de perdre du poids était pleinement atteint, mais loin de s’arrêter en si bon chemin, elle commence à suivre des cours de renforcement des muscles du tronc avec un entraîneur personnel. Elle a alors 79 ans. Huit ans plus tard, son parcours prend un tournant inattendu :

« Mika adorait s’entraîner et sa motivation débordait de tout son corps, explique son instructeur Nakazawa Tomoharu en se rappelant de ses débuts. De plus, discuter avec elle est un vrai plaisir, c’est quelqu’un qui a toujours une histoire intéressante à raconter. Plus elle s’entraînait, plus je me disais que c’était dommage qu’elle soit juste une élève. C’est comme cela que je l’ai plus ou moins forcée à devenir coach. »

Depuis l’épidémie du coronavirus, elle propose des cours mensuels d’entraînement physique et de renforcement du tronc de 60 minutes en ligne, à une vingtaine d’élèves entre 40 et 60 ans.

Avec son incroyable jeunesse, sa force de motivation et sa voix entraînante, Mika inspire ses élèves à tout donner pendant les cours.





Mika, qui a commencé à s’entraîner à 65 ans avant de devenir instructeur physique à 87 ans, vit à l’image de son motto : « L’âge n’est qu’un nombre ». Elle nous montre qu’il n’est jamais vraiment trop tard pour commencer quelque chose.

Chacune de ses journées est bien remplie. Elle ne dort pas plus de 3 à 4 heures : elle se couche vers 23 h et se réveille à 3 h du matin. Alors qu’il fait encore noir dehors, elle entame la journée avec de la marche et de la course.

« Je sors vers 4 h du matin et je fais 4 km de marche et 3 km de jogging. Je termine avec 1 km de marche à reculons. Je fais cela tous les jours, sauf quand il pleut. Ces deux heures passent tellement vite. »

Après cette activité physique matinale, elle prend son petit-déjeuner à 7 h : « Je mange du saumon ou du chinchard grillé, du nattô, des oeufs, du tofu, du kimchi et du nukazuke (légumes marinés au son de riz). Je mange toujours deux paquets de nattô. »

C’est un menu équilibré et sain, riche en aliments fermentés et protéines. Elle s’occupe ensuite de diverses tâches ménagères avant de parfois faire des étirements.

Même quand elle regarde la télé, elle se tient toujours droite et garde son ventre bien rentré. Quand elle marche à la maison, elle fait attention de toujours garder les talons levés. Mais ce n’est pas comme si elle se forçait : ces exercices sont devenus des habitudes du quotidien avant même qu’elle ne s’en rende compte, au fil des entraînements et des progrès qu’elle faisait.